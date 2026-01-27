Hrvati progovorili o bizarnim iskustvima na razgovorima za posao: 'Rekao mi je: 'Ti ćeš prodavati sendviče, sladoledi su za lipše cure''

Razgovori za posao trebali bi biti prilika da se kandidati i poslodavci međusobno upoznaju, no iskustva koja se sve češće dijele na društvenim mrežama pokazuju da stvarnost ponekad izgleda posve drukčije. Jedna objava na Redditu potaknula je raspravu o granicama profesionalnosti tijekom selekcijskog procesa i otvorila pitanje koliko su kandidati doista zaštićeni od neprimjerenog ponašanja poslodavaca. Autor objave pitao je korisnike jesu li se ikada na razgovoru za posao osjećali toliko napadnuto i poniženo da su poželjeli ustati, okrenuti se i zalupiti vrata za sobom. Uslijedili su deseci komentara u kojima su ljudi opisivali neprimjerena pitanja, vrijeđanje, podcjenjivanje i javno ismijavanje.
Jedna korisnica opisala je razgovor za posao na kojem su joj, umjesto o kvalifikacijama, postavljana pitanja o privatnom životu. "Pitala me koliko imam braće i sestara, čime se bave roditelji, jesam li udana i planiram li djecu", navela je, dodajući da je razgovor završio komentarom kako je "na grbači roditelja". Tada je, kaže, ustala i otišla. "Radnici su me gledali u strahu i čudu". Drugi korisnik ispričao je kako je na razgovoru u maloj privatnoj firmi doživio otvoreno verbalno ponižavanje kada je spomenuo očekivanu plaću. "Kad sam rekao iznos, izurlao se u facu i pitao jesam li normalan", napisao je, dodajući da je sutradan našao drugi posao.
Tema plaće često se ponavlja u komentarima. Jedna korisnica navodi da ju je voditeljica razgovora, nakon što je iskreno rekla koliku plaću očekuje, javno ismijavala pred drugim zaposlenicima. "Dobacivala je radnicima i sprdala se sa mnom. Svi su se smijali. Osjećala sam se jadno", napisala je. Neki su opisivali i suptilnije, ali jednako neugodne situacije. Jedna komentatorica navela je da je poslodavac tijekom cijelog razgovora donosio osobne zaključke o njoj, bez ikakve osnove. "Rekao mi je da sam osoba koja ide linijom manjeg otpora i da me zapravo nije briga. To je bio njegov zaključak o meni", napisala je. Posebno uznemirujuća svjedočanstva odnose se na diskriminaciju po spolu i izgledu. Jedna korisnica prisjetila se razgovora za ljetni posao s 16 godina. "Rekao mi je: ‘Ti ćeš na sendviče, sladoledi su za lipše cure’", navela je. Druga dodaje da ju gotovo na svakom razgovoru pitaju ima li djecu ili planira trudnoću.
Jeste li se ikada osjećali napadnuto i poniženo na razgovoru za posao?
U komentarima se pojavljuju i pozivi da se takvo ponašanje javno proziva. "Treba napisati ime firme i prozvati ljude koji ovako ponižavaju druge", poručio je jedan korisnik, dok drugi savjetuju kandidatima da se dignu i odu čim osjete vrijeđanje. "Nitko vas nema pravo vrijeđati. Kritika je u redu, ali ponižavanje nije", stoji u jednom od komentara. Rasprava je otvorila i šire pitanje kulture zapošljavanja u Hrvatskoj, odnosa moći između poslodavaca i kandidata te činjenice da mnogi, iz straha od gubitka prilike, šute i trpe. No, kako pokazuju ovi komentari, sve je više onih koji odlučuju ustati i otići.