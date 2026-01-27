Hrvati progovorili o bizarnim iskustvima na razgovorima za posao: 'Rekao mi je: 'Ti ćeš prodavati sendviče, sladoledi su za lipše cure''

Razgovori za posao trebali bi biti prilika da se kandidati i poslodavci međusobno upoznaju, no iskustva koja se sve češće dijele na društvenim mrežama pokazuju da stvarnost ponekad izgleda posve drukčije. Jedna objava na Redditu potaknula je raspravu o granicama profesionalnosti tijekom selekcijskog procesa i otvorila pitanje koliko su kandidati doista zaštićeni od neprimjerenog ponašanja poslodavaca. Autor objave pitao je korisnike jesu li se ikada na razgovoru za posao osjećali toliko napadnuto i poniženo da su poželjeli ustati, okrenuti se i zalupiti vrata za sobom. Uslijedili su deseci komentara u kojima su ljudi opisivali neprimjerena pitanja, vrijeđanje, podcjenjivanje i javno ismijavanje.

Jedna korisnica opisala je razgovor za posao na kojem su joj, umjesto o kvalifikacijama, postavljana pitanja o privatnom životu. "Pitala me koliko imam braće i sestara, čime se bave roditelji, jesam li udana i planiram li djecu", navela je, dodajući da je razgovor završio komentarom kako je "na grbači roditelja". Tada je, kaže, ustala i otišla. "Radnici su me gledali u strahu i čudu". Drugi korisnik ispričao je kako je na razgovoru u maloj privatnoj firmi doživio otvoreno verbalno ponižavanje kada je spomenuo očekivanu plaću. "Kad sam rekao iznos, izurlao se u facu i pitao jesam li normalan", napisao je, dodajući da je sutradan našao drugi posao.

Tema plaće često se ponavlja u komentarima. Jedna korisnica navodi da ju je voditeljica razgovora, nakon što je iskreno rekla koliku plaću očekuje, javno ismijavala pred drugim zaposlenicima. "Dobacivala je radnicima i sprdala se sa mnom. Svi su se smijali. Osjećala sam se jadno", napisala je. Neki su opisivali i suptilnije, ali jednako neugodne situacije. Jedna komentatorica navela je da je poslodavac tijekom cijelog razgovora donosio osobne zaključke o njoj, bez ikakve osnove. "Rekao mi je da sam osoba koja ide linijom manjeg otpora i da me zapravo nije briga. To je bio njegov zaključak o meni", napisala je. Posebno uznemirujuća svjedočanstva odnose se na diskriminaciju po spolu i izgledu. Jedna korisnica prisjetila se razgovora za ljetni posao s 16 godina. "Rekao mi je: ‘Ti ćeš na sendviče, sladoledi su za lipše cure’", navela je. Druga dodaje da ju gotovo na svakom razgovoru pitaju ima li djecu ili planira trudnoću.

U komentarima se pojavljuju i pozivi da se takvo ponašanje javno proziva. "Treba napisati ime firme i prozvati ljude koji ovako ponižavaju druge", poručio je jedan korisnik, dok drugi savjetuju kandidatima da se dignu i odu čim osjete vrijeđanje. "Nitko vas nema pravo vrijeđati. Kritika je u redu, ali ponižavanje nije", stoji u jednom od komentara. Rasprava je otvorila i šire pitanje kulture zapošljavanja u Hrvatskoj, odnosa moći između poslodavaca i kandidata te činjenice da mnogi, iz straha od gubitka prilike, šute i trpe. No, kako pokazuju ovi komentari, sve je više onih koji odlučuju ustati i otići.