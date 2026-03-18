Geopolitički udar bez presedana

Izrael gađa i najveće plinsko polje na svijetu, prijeti energetska kataklizma

Autor
Hassan Haidar Diab
18.03.2026.
u 19:03

Hormuški tjesnac već je pod prijetnjom zatvaranja, a Iranci gotovo sigurno mogu blokirati i Bab el-Mandeb, što bi izazvalo neviđenu krizu globalne trgovine i transporta

Treći tjedan rata između SAD-a i Izraela protiv Irana vodi prema totalnoj kataklizmi, ne samo u regiji nego i u cijelom svijetu. Svijet se suočava s geopolitičkim i energetskim potresom bez presedana. Napad Izraela, u koordinaciji s Donaldom Trumpom, na Plinsko polje Pars, najveće plinsko polje na svijetu, predstavlja izravnu prijetnju globalnoj opskrbi energijom, destabilizira tržišta plina i potresa temelje svjetske ekonomije.

Ova kritična infrastruktura, čije se rezerve mjere bilijunima kubičnih metara plina, ključna je za stabilnost opskrbe LNG-om i prirodnim plinom, a svaki poremećaj odmah se reflektira na cijene energenata izazivajući rekordne skokove i šokove u lancima opskrbe. U trenutku kada je Hormuški tjesnac pod stalnom prijetnjom od zatvaranja, a Iranci najavljuju mogućnost blokade strateški važnog Bab el-Mandeba, prijetnja se ne odnosi samo na plin, ona prijeti globalnoj trgovini, industriji, transportu, turizmu i svakodnevnom životu milijardi ljudi širom planete. Posljedice ovakvih geopolitičkih udaraca osjećaju se u Europi, Aziji, Sjevernoj Americi i daleko od Bliskog istoka. Svaki udarac na ovo strateško čvorište reflektira se na cijene LNG-a i prirodnog plina u Europi, Aziji i Sjevernoj Americi uzrokujući nagli rast troškova, inflaciju i poremećaj opskrbnih lanaca.

