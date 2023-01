Hrebak reagirao na prozivke: 'Neka se provjeri koliko puta sam izostao iz Sabora'

Predsjednik HSLS-a i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak jučer je na svom Facebook profilu oštro reagirao na govor zastupnica Dalije Orešković i Sanje Radolović. One su, podsjetimo, govorile tijekom rasprave u Saboru oko dodjeljivanje sredstava za obnovu zgrada iz europskih sredstava. Ustvrdio je, između ostalog, kako su saborske zastupnice ispale "totalne diletantice" te kako su "potpuno neupućene" raspravljale o ozbiljnim temama. Zastupnice koje je prozvao za Večernji list rekle su što misle o njegovim komentarima.

One su, naime, Hrebaka prozvale za neredovite dolaske na posao. Tako je Sanja Radolović, primjerice, kazala kako "bi se on tu i tamo mogao pojaviti u sabornici, posebno kada se raspravlja o obnovi potresom pogođenih područja, za što je dobio 3,7 milijuna eura, a ne u sabornicu doći samo petkom dizati ruku i time Andreju Plenkoviću držati većinu". Nakon objave tih komentara u Večernjem listu, Dario Hrebak reagirao je novom objavom. Uvodno je istaknuo kako Dalija Orešković "laže koliko je dugačka i široka".

"Nije to prvi put i ništa više niti ne očekujem od Janafove odvjetnice. Gotovo svaki dan sam u Hrvatskom saboru. Ujutro odradim obveze u gradu i do 10 sam u Saboru. Član sam dva odbora, Odbora za medije i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a svaki utorak sam na koalicijskom sastanku u Vladi. Samo neka se službeno pogleda kada sam zadnji put izostao sa sjednice bilo kojeg odbora koji se sastaju srijedom i četvrtkom, a na moju sreću postoje i zastupničke kartice, pa neka se provjeri i pogleda koliko puta sam u zadnjih godinu dana izostao iz Sabora. Da, predsjednik sam saborskog kluba, član koalicije i ne sjedim cijelo vrijeme samo u sabornici kao što to ne čini niti Dalija Orešković čiji jedini posao je da bude tamo. I uz sve to još stignem biti i uspješan gradonačelnik koji cijelog sebe daje u razvoj Bjelovara i dajem si truda da građani ne osjete da nešto ne štima u gradu jer provodim jedan dio radnog dana u Saboru. A to traži puno energije i odricanja i rada van normalnog radnog vremena. Vidim da mi je ista saborska zastupnica jučer stavila kao krimen što je Bjelovar već petu godinu zaredom među najuspješnijim gradovima po povlačenju sredstava iz EU fondova. Žulja ju to, vjerujem jer njoj je sve teže prodavati demagogiju. Kad počnete gospođo Orešković manje lagati i manje magle prodavati, možda ćete i vi imati više rezultata. Dođite i vi koji put do Bjelovara, ne samo u vrijeme izborne kampanje pa ćete vidjeti kako se lijepo razvija naš grad", naveo je Hrebak.

"Puno vremena provodim u prostorijama našeg saborskog kluba dogovarajući medijske istupe i rasprave. Saborski zastupnik Darko Klasić više od mene istupa u ime kluba i stranke, ali, notorna je laž da u Sabor dolazim samo petkom. Samo nastavite i dalje zakopavati se u svojim lažima da konačno javnost vidi kakvi ste zaista. Jedva čekam da razmontiram sljedeću vašu laž!", dodao je.