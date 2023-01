Zastupnice uzvratile Hrebaku: Dolazi samo petkom kada Plenkoviću treba glasačka većina

Dobro poslušajte ove dvije kolegice saborske zastupnice, a vidim da se i Sandra Benčić u pozadini smije. Doslovno kažu da sam ja lopov. Onda je lopov i Mišel Jakšić iz SDP-a jer su i Koprivnici odobrena sredstva za konstrukcijsku obnovu koprivničke sinagoge na istom natječaju - napisao je jučer saborski zastupnik HSLS-a i gradnočelnik Bjelovara Dario Hrebak na svom Facebook profilu referirajući se na jučerašnje govore u Saboru zastupnice Centra Dalije Orešković i SDP-ove Sanje Radolović. Naime, govoreći o EU novcu dobivenom za obnovu nakon potresa Orešković je kazala da je novac dodijeljen i Bjelovaru, pozvavši Hrebaka da to objasni. Sanja Radolović je pak kazala kako je šokirana informacijom koju je iznijela Orešković, no da njome baš i nije iznenađena povezujući to što je Hrebak u koaliciji s HDZ-om, što znači da im je svima normalno krasti.

- Kaže Sanja Radolović da je ona šokirana. Moram reći da sam ja šokiran time da dvije saborske zastupnice ispadaju totalne diletantice i da potpuno neupućene raspravljaju o tako ozbiljnim temama i upotrebljavaju tako ružne riječi, a da se uopće nisu upoznale s temom o kojoj raspravljaju. I vi biste nešto vodile i nečim upravljale?! Danas ste se propisno osramotile i može vas biti sram za teške riječi koje ste upotrijebile! Nadam se da ćete se ispričati i meni i kolegi Mišelu Jakšiću jer ste nas na ovaj način obojicu prozvale. Mene direktno, njega indirektno! - napisao je Hrebak.

- Jučer sam do večernjih sati sudjelovala u raspravi o radu Vlade vezano za obnovu, no Hrebaka nisam vidjela u sabornici. Postavila sam sasvim legitimno pitanje. Uostalom, to je moja obaveza i dužnost kao oporbene saborske zastupnice. Umjesto ovako agresivnog, a površnog odgovora, Hrebak bi kao dio vladajuće većine trebao smireno i argumentirano pojasniti ono na što sam ukazala u postavljenoj replici. Problematizirala sam način na koji se određuju prioriteti u obnovi. Mislim da se svaki građanin Hrvatske može opravdano zapitati nisu li, prema svemu što do sada znamo, puno jače stradali neki drugi gradovi. Primjerice, u Zagrebu se nalaze brojne zgrade javne namjene od nacionalnog značaja. Zgrade javne namjene u Petrinji, Sisku, Glini i tijek njihove obnove uvelike utječu na opstanak i kvalitetu života u tim područjima. Bjelovar nije pogođen u toj mjeri. Tema rasprave je bila upravo preispitivanje rada Vlade i pitanje je bilo usmjereno na to vodi li ona računa o javnom interesu i o potrebama ljudi na određenom potresom pogođenom području ili je uvjete po kojima se raspoređuju raspoloživa sredstva iz Fonda za obnovu prilagodila nekim drugim, primarno svojim političkim potrebama. U pojedinačnoj raspravi koja je uslijedila nakon ove replike, Hrebaka i vladajuću većinu sam i žešće prozvala. Očekujem jasne odgovore, a ne bijesne ispade - ovim nam je riječima Dalija Orešković danas uzvratila kada smo je pitali što kaže na Hrebakovu prozivku, čime je dodatno pojasnila svoju jučerašnji istup u Saboru ujedno prozvavši samog Hrebaka za neredovite dolaske na posao na Markov trg.

- Moj istup bio je zapravo odgovor na repliku zastupnice Orešković. No, mogu dodati, ako je nešto zakonski, ne znači da je to i moralno. Nemam ništa protiv toga da sredstva za obnovu od potresa idu i za obnovu kulturne baštine, kao što je koprivnička sinagoga, neovisno o kojoj se političkoj opciji na vlasti radi. Ako su sredstva u Bjelovaru otišla samo na kulturnu baštinu, to je u redu, jer se radi o starim zgradama koje je potres mogao oštetiti. No ako se radi o tome da je Bjelovar odlučio izgraditi novi inkubatorski centar od sredstava za obnovu od potresa, onda to sigurno nije prioritet već su prioritet obnova kuća i zaštita dostojanstva ljudi koji su već treću zimu u kontejnerima. Nažalost, neki od njih su u tim istim kontejnerima već počeli i umirati. A kada nas Hrebak već javno proziva, iako njegove objave na Facebooku nisam pročitala niti me one zanimaju, moram reći da bi se on tu i tamo mogao pojaviti u sabornici, posebno kada se raspravlja o obnovi potresom pogođenih područja, za što je dobio 3,7 milijuna eura, a ne u sabornicu doći samo petkom dizati ruku i time Andreju Plenkoviću držati većinu. No od "gospodina transparentnog" ništa drugo nisam niti očekivala - kazala nam je danas Sanja Radolović uzvraćajući time Hrebaku te ga također prozivajući za nedolaske u Sabor.

