Hoće li netko odgovarati? Vlada podnijela ostavku, a ljudi se razvodili i prodavali kuće

Pravna država mora štititi građane, mi smo ovdje u tome stravično pogriješili, rekao je nizozemski premijer Mark Rutte obrazlažući ostavku Vlade u petak. To je politički epilog skandala oko isplate dječjih doplataka koji seže još u vrijeme prvog Rutteovog mandata na čelu Vlade od 2010. godine. Vlada će ostati u tehničkom mandatu do ožujka, kada su izbori.

Rutte, vođa desno-liberalne stranke VVD, do sada je važio za uspješnog premijera i, prema anketama, samo ga je čudo moglo spriječiti da osvoji novi mandat. Sada se možda to čudo desilo i Rutte politički hoda po vrlo tankom ledu, piše Deutsche Welle.

„Odnijeli su hladnjak“

Roger Derikx i njegova porodica su među 10.000 obitelji kojima je nanijeta nepravda. „Mnogi su se razvodili, mnogi su morali prodati kuće, gubili su posao ili reputaciju“, priča ovaj kuhar iz Hoofddorpa za DW. „Ogroman pritisak je bio jedan od razloga što sam se i ja razveo.“

Nizozemska porezna uprava je nemilosrdno progonila Derikxa i tisuće drugih jer su navodno dobili više novca na ime posebnog dječjeg doplatka nego što im je pripadalo. Sudski izvršitelji su od njega tražili 33.000 eura. „Došli su mi u kuću, odnijeli hladnjak, automobil i oduzimali mi 40 posto od plaće“, kaže.

Derikx nije bio siguran otkud to. Je li propustio popuniti neki formular? Ili se radilo o surinamskom porijeklu njegove supruge? To je bilo teško razjasniti čak i pred sudom.

U Nizozemskoj se naime posebne nadoplate za brigu o djeci, dakle dodatak na redovnu dječji doplatak, uplaćuju paušalno, a onda je na roditeljima dokazivanje da imaju pravo na njih. Tko napravi neku grešku u papirologiji, brzo dospijeva u fokus sudskih izvršitelja. "Financijska uprava je vrlo moćna", objašnjava Derikx: tko ne ide pred sud, izgubljen je.

Roger Derikx je postao aktivist iz nužde i velikih problema u kojima se i sam našao. U prosincu prošle godine je pred parlamentom u Den Haagu govorio u ime oštećenih. U tom trenutku je pred zastupnicima već ležao izvještaj istrage koja je pokazala razmjere nepravde.

Odvjetnik Orlando Kadir koji zastupa 600 oštećenih obitelji kritizira vrlo polaganu isplatu odšteta na koju se nizozemska Vlada obvezala još u rujnu. Svaka obitelj je trebala dobiti po 30.000 eura, ali su onda uvedene dodatne provjere.

„Pred Božić su neke obitelji dobile po 750 eura“, kaže odvjetnik. On to vidi kao ruganje jer, kako tvrdi, četiri petine njegovih klijenata imaju štetu od barem 100.000 eura. Odlazili su u dugove i plaćali kamate, gubili radna mjesta i tonuli sve dublje. Ni prije ove nevolje tim ljudima nije išlo sjajno – jer dječji doplatak o kom se radi namijenjen je onima s nižim primanjima.

Foto: Utrecht Robin/ABACA/PIXSELL Mark Rutte

Diskriminacija ljudi migrantskih korijena?

Financijski revizori i danas na adrese oštećenih šalju upozorenja o dugovanjima. I to mada je istraga pokazala da je porodicama nanijeta „nepravda bez presedana“, te da su u Vladi odavno za to znali, ali nisu reagirali. Čak i Državno tužiteljstvo priopćava da su mjere financijskih institucija „u mnogim slučajevima imale nepravedne posljedice“. No za sada odbijaju pravno goniti službenike financijske uprave.

Neki slučajevi su i pred Vrhovnim sudom. Odvjetnik Vaco Groenewold, koji zastupa neke obitelji, krivicu za ovaj skandal svaljuje na brojne ministre. Riječ je, kaže, i o diskriminaciji jer su u pitanju uglavnom miješane obitelji s migrantskim porijeklom - riječ je o više od 10 000 obitelji.

Osim toga Groenewald smatra da su prekršene i odredbe međunarodnih konvencija za zaštitu djece. U međuvremenu je i državna tajnica za financije Alexandra van Huffelen priznala da je od posljedica skandala život velikog broja djece zadobio trajne štete. Tako primjerice mnogi roditelji godinama nisu mogli platiti školske izlete svoje djece.

U petak (15.1.) je odlazeći premijer Rutte obećao da će onih 30.000 eura svima biti isplaćeno do svibnja, a potom i ostatak novca. Postoji bojazan, rekao je Rute, da će taj novac otići na plaćanje dugova i da mnoge obitelji i nakon toga neće imati dovoljno za pristojan život.

No Mark Rutte nije objasnio zašto Vlada tek sada podnosi ostavku i priznaje prave razmjere problema. Dio odgovora leži u rascjepkanosti nizozemske stranačke scene gdje su vlade uvijek sastavljene od širokih koalicija. Njihova trajnost onda se osigurava guranjem problema pod tepih.

U toj vještini je Rutte važio za majstora. Prema mišljenju mnogih promatrača, ni ova afera neće imati značajnijeg utjecaja na ishod izbora u ožujku.