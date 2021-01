Kerum ide u bitku za Split: 'Nemam konkurenciju, gradit ću metropolu, Trump je lud, Škoro je sumnjivi zet...'

Političar i poduzetnik Željko Kerum odlučio je izaći na predstojeće lokalne izbore u svibnju sa željom da opet postane splitski gradonačelnik.

Svoj prvi veliki intervju uoči službenog početka kampanje odlučio je dati Večernjem listu u svojoj konobi “Pršut” u Kaštelima gdje smo ga zatekli kako kuha fažol (grah, nap. a.)

Čini se da ste nakon neuspjeha na parlamentarnim izborima izgubili entuzijazam i u ovu kampanju na lokalnim izborima ne ulazite s istom energijom kao prijašnjih godina...

Ja sam na parlamentarne izbore izašao da biračima i političkoj eliti pokažem prisutnost i kontinuitet. Zbog toga što nisam ušao u Sabor nisam previše razočaran jer sam fokusiran na grad Split. Energiju nisam izgubio, ali, jednostavno, živimo u teškim vremenima i mislim da nije vrijeme ni mjesto za bilo kakve agresivne kampanje ili politikantstvo.

Mislite li na pandemiju koronavirusa i potres koji je pogodio središnju Hrvatsku?

Da. To su dvije stvari zbog kojih ću kampanju za gradonačelnika Spilta voditi tiho i dostojanstveno. U Splitu će se zasigurno voditi najžešća bitka za gradonačelnika. Već su neka imena najavila kandidaturu, poput Vice Mihanovića iz HDZ-a, nezavisne Branke Ramljak i HSLS-ovca Zdeslava Benzona. Tu su još Domovinski pokret, Pametno, SDP, ali i jedna aktivistička platforma okupljena oko Bojana Ivoševića. Riječ je o ljudima koji pune medijske stupce ne uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo. Nisu pokazali nimalo empatije već gledaju samo svoje interese. Oni u politici i nekom gradskom honoraru vide rješenje svojih problema. Kome su oni pomogli u životu, što su stvorili, koga su zaposlili, što su sagradili...? Ja sam daleko ispred svih njih.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

Kakav rezultat prognozirate sebi i svojoj stranci HGS na nadolazećim lokalnim izborima?

U Splitu ću pobijediti u prvom krugu. Nemam ozbiljnu konkurenciju. Planove mi mogu pokvariti samo HDZ i SDP, velike stranke s velikom infrastrukturom, pa je moguće da odem s nekim od njihovih u drugi krug. Mene građani Splita žele. Svakodnevno dobivam stotine poruka, dok hodam ulicom ljudi me nagovaraju na kandidaturu... A ja vjerujem narodu, a ne plaćenim anketama. Moram nastaviti tamo gdje sam stao...

Gdje ste stali, na što mislite?

Da nije bilo mene, Split nikad ne bi dobio vrtiće, POS-ove stanove, pomoć umirovljenicima i nezaposlenima. Ne bi bilo spomenika Tuđmanu na rivi, Zapadne obale ni križa na Marjanu. Navikao sam da me konkurencija stalno blati i da mi nastoji nalijepiti nekakvu etiketu. No ja mirno spavam, nisam nikomu ništa dužan, iza mene su djela i građani Splita to itekako znaju. Tisuće članaka napisane su o nekim mojim tvrtkama u stečaju i to je jedino na čemu protivnici i novinari mogu parazitirati, ali to s izborima, politikom i mojom vizijom nema nikakve veze.

Niste odgovorili kako biste nastavili mandat. Imate li kakav program ili projekte koje biste mogli najaviti biračima?

Imam ih nekoliko, papirologija je već spremna, prestižni konzultanti i inženjeri radili su izračune i strategije, a ja sam sve platio iz svoga džepa. Kad u svibnju postanem gradonačelnik, već na jesen počet ćemo graditi obilaznicu i nadvožnjake koji će spojiti cestu Split – Omiš s brzom cestom u Kaštelima. To je prvo i osnovno. Treba riješiti izlaze iz Splita na kojima se ljeti stvaraju goleme gužve. Od Splita želim stvoriti mediteransku metropolu. Imam i gotovu studiju za gradnju šetnice od Žnjana do Stobreča te gradnju kongresnog centra s velikim garažama na starom Hajdukovi stadionu. Ne treba ni spominjati gradnju istočne obale.

Što točno znači “Split kao mediteranska metropola”?

To znači da u turizmu moramo biti ono što je Barcelona, da u lučkom prometu i nautici moramo biti ono što je Marseille, a u infrastrukturnom ono što je Monte Carlo.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

Uvijek imate velike planove, ali uvijek se nameće i isto pitanje. Odakle biste pribavili novac za sve te projekte?

Samo ću vam reći da je ono što je Krstulović Opara radio na Žnjanu rušeći ilegalne objekte koštalo više nego što bi koštala gradnja šetnice do Stobreča. On je više gradskog novca potrošio na studije, papire, natječaje i birokraciju nego što bih ja na megaprojekt kojim bi ljudi dobili biciklističke staze, sadržaje za djecu i rekreaciju... Osim toga, to su javni radovi od kojih bi ljudi živjeli. Sad nas drma kriza, a javni radovi su izlaz. Može se, samo treba znati.

Spomenuli ste svoje tvrtke u stečaju i podatak da niste nikome dužni...

Tako je. Što ikoga briga što se događa s mojom privatnom firmom? To može biti predmet samo aktivističke manjine koja je plaćena da o tome govori jer u životu nitko od njih nikad nije uzeo motiku u ruke. Nitko od njih ne zna što znači raditi, stvarati, isplaćivati plaće... Ja sam zapošljavao 3000 ljudi i hrvatskoj državi uplatio sam više od dvije milijarde kuna poreza. I nitko nije ostao na ulici. Danas opet gradim, bavim se turizmom i ugostiteljstvom, zapošljavam ljude... A to što je neka moja firma otišla u stečaj ne znači baš ništa. Nisam ni prvi ni zadnji.

Stječe se dojam da su vam aktivisti trn u oku. Prije nekoliko mjeseci DORH je protiv vas podigao kaznenu prijavu jer ste svojedobno Bojanu Ivoševiću, osnivaču Facebook stranice Dnevna doza splitskog nereda, kazali da ćete mu iščupati gučak...

Pričekajmo da postupak završi pa ćemo ga onda komentirati. On je mene nazvao zloćudnim tumorom. Osjetljiv sam na te stvari i znam što znači izgubiti nekoga od te bolesti. Reagirao sam kako sam reagirao, to je ljudski, ali da nije bilo medijske hajke i proračunate politike nitko tu moju rečenicu ne bi shvatio ozbiljno jer takva nije ni bila. Ja nisam ni znao tko je taj mladić dok mu lokalni splitski mediji odjednom nisu počeli davati nezamisliv prostor. On je mene, ničim izazvan, u jednom intervjuu nazvao tumorom. Zamislite koji je to obraz i koje je to igranje s Bogom. Taj lik bit će vrlo brzo zaboravljen. Mene on nimalo ne zanima, on je produkt kratkoročnog PR-a a da toga nije svjestan. Svi novi koji ulaze u politiku svjesni su da sam ja, ribari bi rekli, dobra pošta, i da na oni na taj način, ako mene vrijeđaju, mogu dospjeti u medije. Takvih je uvijek bilo i bit će ih, ali se brzo mijenjaju. Samo Željko Kerum ostaje.

S kime ćete koalirati u Gradskom vijeću, već sada se gotovo sva oporba ogradila od vas?

To se zove antikerumovska koalicija. Ali to je toliko beznačajno da nije vrijedno komentiranja. Kad Marijana Puljak ili HSLS kažu da neće koalirati sa mnom, to vam je isto kao da ja kažem da neću koalirati s Angelom Merkel. Ne znam uopće tko su svi ti ljudi i zašto me za njih pitate. HSLS kao stranka ne postoji, Marijana Puljak uhljebila se u Saboru i Split je više ne zanima, Domovinski pokret vodi Škoro koji je zet jednog vojvode iz Clevelanda, a aktivist Bojan Ivošević je nacionalist, ali ne hrvatski! Dakle, s kime od njih bih ja uopće koalirao?

Biste li koalirali s HDZ-om i SDPom?

Mislim da mi koalicija neće biti potrebna, no i ako bude, ne vidim problem u koaliranju sa te dvije stranke. HDZ je stranka koja je stvorila Hrvatsku, a SDP ju je u mnogim segmentima unaprijedio. HDZ i SDP vrijede, a svi ostali su kokošari i neradnici.

Još jedna važna stvar u Splitu je Hajduk. Svi znamo što je Hajduk, koliko građanima znači i koliku bazu za sobom vuče. Hajduk je više od nogometa i za ljude je važan jednako kao i, recimo, bolnica ili vrtić. Vječna je tema bez koje rasprava o Splitu ne može početi ni završiti...

Foto: Milan Šabić/Pixsell

Kad Hajduku ide dobro, ide dobro i Splitu, a samim time i Splićanima. To nije mit ni izmišljotina. Hajduk je prisutan u svakom srcu, u svakoj kući, u svakoj ulici. Postoji udruga Naš Hajduk prema kojoj su mnogi u startu bili nepovjerljivi, ali kada gledamo financijsku sliku, ljudi su sposobni i došli su do 25 posto dionica i to je činjenica. Znaju raditi s novcem, ali je isto tako činjenica da rezultata nema, ali oni moraju jednom doći. Transformacija ne ide preko noći. Kad se kockice poslože, Hajduk će opet biti veliki europski klub. No ne bih previše govorio o toj temi jer je to vrlo osjetljiv teren pa da ne ispadne da nešto moraliziram o klubu oko kojeg postoji fanatizam, ludilo i golema energija.

Je li grad kao većinski vlasnik kluba treba raditi više oko Hajduka?

Grad bi trebao prodati dio svojih udjela udruzi 'Naš Hajduk', a zadržati kontrolni paket.

Kako riješiti komunalni nered u Splitu?

Komunalni nered u Splitu napravili su Ivo Baldasar i Andro Krstulović Opara. Napravili su od Splita krčmu i provincijski grad koji živi od ćevapa i bureka. Moja je vizija nautički i kongresni turizam. Pa, čovječe, kada Amerikanac dođe u Split on nema gdje potrošiti tisuću dolara na oboritu ribu i najbolje vino. Moj je plan imati pred Splitom imati usidrenih nekoliko stotina jahta od kojih svaka vrijedi najmanje deset milijuna eura. Ti ljudi plaćat će nam vezove i svoj novac trošiti kod naših ugostitelja. Baldasar i Opara nisu u stanju ni ribarsku pasaru dovesti u Split. Pogledajte kako ljeti izgleda zapadna obala. Jahta do jahte. To je moja zasluga.

Često su vas u javnosti uspoređivali s Trumpom, a vi ste i sami to znali raditi. Kako u tom smislu komentirate najaktualnija događanja u američkoj politici?

Navijao sam za Trumpa ali nakon situacije u kojoj je sudjelovao nakon izbora me razočarao jer ne želi gospodski primiti poraz. Smatram da je time pokazao da gleda samo sebe, a ne Ameriku i svijet. Izazvao je krizu u kojoj je pet ljudi izgubilo život i zbog toga ga više ne podržavam. Lud je. Osim toga jako mi je drago što je pobijedio čovjek koji je katolik, a to je tek drugi u američkoj predsjedničkoj povijesti.

Kako Vlada upravlja krizom nakon potresa i jeste li vi pružili pomoć stradalima?

Naravno da jesam, kao što sam je pružio i tisućama ljudi tijekom života. O iznosu i načinu na koji sam pomogao ne želim govoriti jer se o takvim stvarima ne priča niti se time hvali. Vlada radi dobro, a najviše je preko tipkovnica kritiziraju oni koji ne znaju ni žarulju promijeniti. Vidio bih njih da ih pogode takve katastrofe. Spas je u molitvi. Molitva je i mene spasila kad sam imao koronavirus.

Jeste li imali kakve ozbiljnije simptome?

Ne želi pričati o tome. To je prošlost. Treba se što prije riješiti te kuge da ljudi krenu s normalnim životom i radom.

Kada krećete s kampanjom na terenu?

Narod će sve znati i vidjeti na vrijeme.