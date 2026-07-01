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NAPAD NA MEDIJE

HND: Predsjednik Republike nije dobio mandat obračunavati se s novinarima

Zagreb: Izjava za medije predsjednika Zorana Milanovića
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/4
Autor
Hrvoje Zovko
01.07.2026.
u 17:10

Kao najstarija strukovna organizacija, Hrvatsko novinarsko društvo reagirat će na svaki takav pokušaj difamacije naših kolegica i kolega, naročito kada dolazi s političkih govornica. Jer niste za to plaćeni. Plaćeni ste da odgovarate na pitanja.

Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare, tijekom službenog posjeta Slunju zbog vojne vježbe “Borbena moć 26”, krenuo obračunavati s novinarima. Riječ je, na žalost, o već uobičajenoj praksi visokih državnih dužnosnika u situacijama kada im novinari postavljaju neugodna pitanja ili pak kritički propituju njihovo djelovanje, a što je – očito na to treba stalno podsjećati – i uloga novinarske profesije.

Novinari i novinarke dužni su, u javnom interesu, nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti. Takva bi barem trebala biti praksa u demokratskim zemljama. Broj glasova osvojenih na izborima ne može biti pokriće za autoritarnost, niti je pobjeda na izborima punomoć za provođenje samovolje, a još manje za dijeljenje lekcija i napade na novinare koji vlastodršcima nisu po volji.

Osobi Zoranu Milanoviću ne moraju se sviđati ni kolegica Ivana Pezo Moskaljov s Nove TV, ni kolega Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista, ali predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat obračunavati se s njima kao ni s bilo kojim novinarom s pozicije moći. Osobito je neprihvatljivo da kolegici Ivani Pezo Moskaljov, koja 25 godina sustavno prati sektor obrane, Milanović govori da ne zna raditi svoj posao ili da članove obitelji Tomislava Krasneca uvlači u javnu raspravu.

Kao najstarija strukovna organizacija, Hrvatsko novinarsko društvo reagirat će na svaki takav pokušaj difamacije naših kolegica i kolega, naročito kada dolazi s političkih govornica. Jer niste za to plaćeni. Plaćeni ste da odgovarate na pitanja.
Ključne riječi
novinari HND Zoran Milanović

Komentara 1

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Avatar Ultravox
Ultravox
17:38 01.07.2026.

"Jer niste za to plaćeni. Plaćeni ste da odgovarate na pitanja." Zar ne bi novinari, po prirodi stvari, trebali, štoviše, morali znati i jezik kojim pišu/govore? Hrvatski standardni jezik nema dakanje u sebi nego infinitiv, stoga nije "Plaćeni ste da odgovarate na pitanja." nego plaćeni ste odgovarati na pitanja. No, dobro, ne čudi me s obzirom da se radi (i) o osobi koja je završila Filozofski fakultet u Zagrebu, doduše studij povijesti i geografije, ali svejedno.

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