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PRATIT ĆE VOJNU VJEŽBU

USKORO UŽIVO Milanović, Anušić i Kundid na istom mjestu nakon sukoba zbog mimohoda

Slunj: Demonstracija sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava OSRH
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Autor
Dora Taslak
01.07.2026.
u 09:28

Predsjednik Zoran Milanović protivi se slanju vojnika u Pariz, no Vlada tvrdi kako on u ovom slučaju nema ovlasti o tome odlučivati

Usred nesuglasica koje su nastale nakon poziva da hrvatski vojnici prisustvuju mimohodu u Parizu, danas će se u Slunju susresti predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid. Naime, oni će od 11 sati pratiti završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26". 

Sukob između Pantovčaka i Banskih dvora, podsjetimo, dogodio se zbog poziva da hrvatski vojnici sudjeluju na vojnom mimohodu u Francuskoj. Predsjednik Milanović protivi se slanju vojnika, no Vlada tvrdi kako on u ovom slučaju nema ovlasti o tome odlučivati, nego da ministar obrane Anušić donosi odluku koja se potom upućuje načelniku Glavnog stožera Kundidu.

Premijer Andrej Plenković podsjetio je da su hrvatski vojnici već sudjelovali na mimohodu u Parizu 2013. godine te naveo kako očekuje da Kundid poštuje zakon i provede odluku ministra obrane. "Očekujemo da se odluka provede. Ako to ne bude slučaj, načelnik Glavnog stožera više ne bi imao moje ni Vladino povjerenje. Nadamo se da do takvog scenarija neće doći", poručio je Plenković.

Milanović je jučer Plenkoviću uputio poziv na hitni sastanak zbog "pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u OSRH", no premijer je to odbio. "Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire", istaknuo je Milanović.
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Slunj: Demonstracija sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava OSRH
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Ključne riječi
Borbena moć 26 Tihomir Kundid Ivan Anušić Slunj Zoran Milanović

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