Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
U ZAGREBU

FOTO Poznati Hrvati u šoku zbog požara na zgradi Vjesnika: 'Ovaj prizor'

Foto: Instagram
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
18.11.2025.
u 16:00

Na društvenim mrežama podijelili su fotografije buktinje te izražavaju tugu što nestaje jedan od simbola Zagreba

Hrvatska se jutros probudila uz ružne vijesti. Naime, u Zagrebu je izgorjela jedna od najpoznatijih zgrada, ona bivšeg Vjesnika, a na ovu vijest osvrnuli su se brojni poznati. Na društvenim mrežama podijelili su fotografije buktinje te izražavaju tugu što nestaje jedan od simbola Zagreba. ''Htjela sam poželjet svima dobro jutro, ali mi se otvorio ovaj prizor... RIP Vjesnik'', napisala je Ella Dvornik. Fotografije požara i tugu podijelili su i Katarina Baban, Filip Vidović, Ida Prester te drugi.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, požar je buknuo u ponedjeljak navečer, a vatrogasci su se s njim borili cijelu noć. O požaru se oglasila i zagrebačka policija. - Jučer, 17. studenog, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave zagrebačke zaprimio je u 23.08 sati da je, iz zasad neutvrđenog razloga, izbio je požar u poslovnoj zgradi na Slavonskoj aveniji (zgrada Vjesnika). Od trenutka saznanja na teren su izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja. Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade. Prema dosad utvrđenom ozlijeđenih osoba nema, a zbog sigurnosti građana zatvoren je promet Slavonskom avenijom od raskrižja sa Savskom cestom (oba smjera), Savskom cestom od raskrižja sa Slavonskom avenijom do raskrižja s Ulicom Prisavlje (oba smjera), Cvjetnom i Odranskom ulicom te se odvija obilaznim pravcima. Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti, obavit će se očevid - poručili su.

Ključne riječi
ella dvornik požar Vjesnik showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja