U skromnim župnim prostorijama i bez osnovnih uvjeta gluha i nagluha djeca spremaju nešto veliko: 'Svaka pomoć je dobrodošla'

Na probi je toliko živo da zaboravite da ste u skromnim prostorima pastoralnog centra. Smijeh, gurkanje, šale, a onda naglo tišina dok se uštimavaju žice. Čini se kao da skupa sviraju godinama, a zapravo većina njih violinu u rukama drži tek nekoliko mjeseci. Tako izgleda poslijepodne s polaznicima projekta Violinmusic4all, mjesta na kojem gluha i nagluha te djeca s teškoćama u razvoju, uz odrasle osobe, uče ono što mnogi smatraju nemogućim, svirati gudački instrument. A pripreme su u punom jeku jer ih do velikog koncerta, za većinu njih i prvog nastupa, dijeli manje od dva tjedna.

Glazbena rehabilitacija i inkluzija

Bruna, Magdalena i razigrani Tin prvi nam prilaze. Kažu da im je učenje super, ali da je druženje još bolje. Tin se smije i napominje kako je sretan jer je u većinski ženskom društvu, a dok uvježbavaju "Odu radosti", priznaje da bi on najradije svirao "Vjeruj u ljubav", hit Olivera Dragojevića. Super ide i Neni, koja pak misli kako uz dobro društvo svatko može naučiti svirati violinu, a Maguli, koja usto pleše, taj je instrument prva strast. Da joj je glazba pomogla, potvrđuje i njezina majka. – Maguli je gluhonijema, ali osjeti vibracije, ritam. Prije je bila zatvorenija, a otkad smo se uključile u projekt, jako se promijenila. Opuštenija je, društvenija, ovdje se osjeća sigurnom – kaže. A pitate li Klaru tko najbolje svira, bez razmišljanja će uperiti prst u svoju stariju sestru Martu, koja je već nastupala i pred Andréom Rieuom, baš kao i David. U kutu sjedi Ivana, najsigurnija među sviračima. U projektu je već pet godina pa je zafrkavaju da je zamjenska šefica. – Voljela bih da je ovako nešto postojalo kad sam bila mlađa. Možda bih i ja tada počela ranije pa tko zna gdje bih danas bila – govori.

Violinmusic4all, ističe pokretačica i voditeljica projekta Renata Novoselec, trenutačno ima 37 aktivnih učenika, ali i listu čekanja. – Naša ideja je jednostavna, umjesto socijalne pomoći želimo osigurati posao. Da se naši učenici jednog dana zaposle kao edukatori i izvođači, da mi angažiramo profesore koji su sad na burzi. Želimo pokrenuti i model održivog kulturnog turizma kojim bi se Hrvatska pozicionirala kao zemlja glazbene rehabilitacije i inkluzije – objašnjava. Projekt je nakon potresa utočište pronašao u Pastoralnom centru župe sv. Leopolda Bogdana Mandića u Voltinom. – Ovdje nema podjela, različite vjeroispovijesti i nacionalnosti, djeca zajedno uče, sviraju i odrastaju. Svi trebamo isto, da nas netko vidi i prihvati – dodaje Renata. Njezine riječi potvrđuje i Ivana. – Zahvaljujući projektu, prvi sam put osjetila da mogu. Danas nastupam, pomažem mlađima i učim druge ono što je netko nekad strpljivo podučavao mene – kazuje nam.

No, svakodnevno se susreću s brojnim problemima. – Jako smo zahvalni župniku Željku Lovriću, pomaže koliko može, ali prostor nam je premalen. Trebamo arhivu za note, spremište za instrumente, više učionica, ali i WC odmah do njih, koliko god to banalno zvučalo – ističe voditeljica projekta. Ne traže previše, samo ono nužno za djecu koja su to i više nego zaslužila, a financije su im trajni izazov. – Ove smo godine prikupili oko 4000 eura donacija. Instrumenti i njihovi popravci, primjerice, jako su skupi, a treba nam sve od higijenskih potrepština do slatkiša. Jer ovo nije samo mjesto učenja nego i socijalizacije, gdje djeca i odrasli dijele stvari koje možda ne bi podijelili drugdje – objašnjava Renata. Pomoć je stoga dobrodošla u bilo kojem obliku, od novčane do donacije opreme, prostora, instrumenata i popravaka.

Projekt je, napominje, priznat u svijetu, a nerijetko i gosti koji dolaze jer žele od nje učiti ostaju zatečeni uvjetima u kojima radi. – Najteže je biti prepoznat doma, no mi se trudimo. Dobivam razne ponude iz inozemstva, ali meni je cilj što duže ostati ovdje i jednog dana stvoriti centar za glazbenu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, mjesto na kojem bi ovi mladi ljudi radili, učili druge, razvijali metode i nastupali – govori.

Stižu i Alissa Margulis i Dino Jelusić

Na putu do toga cilja nastojat će osvijestiti javnost pa tako 30. studenog, na prvu adventsku nedjelju, u župi u Voltinom pripremaju veliki koncert na kojemu će svirači Violinmusic4all nastupiti uz bok s eminentnim domaćim i inozemnim glazbenicima. Nazvan je "Connecting Worlds", a sudjelovat će hrvatske violinistice Noami Konforta i Martina Šekutor i njihova njemačka kolegica Alissa Margulis, malteški dirigent Alan Chircop, sopranistica Ilijana Korać Teklić, ekvadorski bas Gabriel Alfredo Miranda Martinez, talijanski tenor Roberto Jachini Virgili, rock-vokal Dino Jelusić, orguljaš i pijanist Ivan Horvatić te Trešnjići, zbor OŠ Ljubljanica. – Pozivamo sve da dođu i podrže nastup, nama i pljesak puno znači – poručuje Renata Novoselec.