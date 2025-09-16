Naši Portali
SVEČANO OTVOREN KRAJEM VELJAČE

Helidrom vrijedan više od milijun eura u Slavonskom Brodu još ne radi

Autor
Vedran Balen
16.09.2025.
u 09:25

Sletište za helikoptere otvoreno u veljači i dalje čeka dozvole, dok pacijenti hitnu pomoć dobivaju na starim lokacijama

Helidrom vrijedan više od milijun eura, izgrađen u krugu slavonskobrodske Opće bolnice "Dr. Josip Benčević", još nije u funkciji iako je svečano otvoren još krajem veljače ove godine. Na njega se ni danas, gotovo sedam mjeseci kasnije, ne spuštaju helikopteri hitne medicinske službe. Riječ je o investiciji američke vlade, u sklopu koje su izgrađena tri helidroma u Hrvatskoj – zagrebački, karlovački i slavonskobrodski. Dok se oni koriste, u Brodu je situacija zaustavljena na – papirima. Sam helidrom u Slavonskom Brodu smješten je južno od zgrade kirurgije, uz Objedinjeni hitni bolnički prijam, i podignut je na sedam metara visine. Posebno je naglašavana njegova funkcionalnost: pacijente bi lift prevozio izravno na OHBP, što bi omogućilo da životno ugroženi u samo nekoliko minuta dođu u ruke bolničkih timova.

Na otvorenju se stoga govorilo o povijesnom iskoraku u podizanju standarda zdravstvene zaštite u Brodsko-posavskoj županiji. Međutim, u praksi se pokazalo da bolnica još čeka – završne papire. Ministarstvo zdravstva na novinarske upite nije dalo konkretan odgovor, prebacivši odgovornost na samu bolnicu. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, s druge strane, izravno je potvrdila da "predmetna lokacija nije certificirani helidrom" te da za nju "nije zatraženo ni izdano odobrenje za uporabu".

– Helidromi u civilnom zračnom prometu mogu biti korišteni isključivo ako imaju valjano odobrenje ili svjedodžbu, a njih u Hrvatskoj trenutačno imaju samo tri – u Splitu, Rijeci i Velikoj Gorici – ističu u agenciji. Iz Opće bolnice Slavonski Brod tvrde kako je helidrom izgrađen prema projektu Američkog vojnog inženjerskog korpusa, uz nadzor Veleposlanstva SAD-a. Naglašavaju da je nakon završetka radova izdana uporabna dozvola, ali da se zbog specifičnosti projekta mora provesti i certificiranje same bolnice kao operatera. Taj proces uključuje izradu stručnog elaborata koji je, kažu, u završnoj fazi predaje Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Nadaju se da će rješenje biti izdano do kraja listopada.

Na pitanje jesu li do sada postojale posljedice za pacijente zbog nefunkcionalnog helidroma, bolnica odgovara da nije bilo ugroze. Pacijenti se, tvrde, redovito zbrinjavaju, a helikopteri mogu sletjeti i na prije korištene površine, kao što se to radi i u drugim bolnicama bez helidroma. Ipak, ne skrivaju da je nova infrastruktura važna investicija za cijelu regiju i da će njezino stavljanje u funkciju znatno unaprijediti hitnu medicinsku službu. Dok čekaju posljednje dozvole, u slavonskobrodskoj bolnici ostaje nada da će helidrom uskoro zaživjeti u punom smislu, onako kako je i zamišljen – kao važna točka u mreži hitne medicinske pomoći u Hrvatskoj. Do tada, simbolički ostaje visjeti u zraku – izgrađen, ali neupotrebljiv.

