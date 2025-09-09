Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UPISANO 15 PRVAŠIĆA

Slavonski Brod dobio prvu katoličku osnovnu školu

pixabay
Autor
Vedran Balen
09.09.2025.
u 18:37

Škola u središtu grada upisala je prvih 15 prvašića i nudi besplatno obrazovanje uz katolički odgojni koncept i produženi boravak

U Slavonskom Brodu jučer je svečano otvorena Katolička osnovna škola Andrije Živkovića. Uz već dugo godina postojanu klasičnu franjevačku gimnaziju, grad na lijevoj obali Save tako je dobio i katoličku osnovnu školu, prvu na području cijele Đakovačko-osječke nadbiskupije. Otvorena je na privremenoj adresi u zakupljenom prostoru u Mesićevoj ulici u samom središtu grada, dok se ne sagradi nova zgrada škole u naselju Zrinski-Frankopan.

Početak rada ustanove promijenit će obrazovnu sliku ovog dijela Slavonije. Predviđa se kako će škola postati važno mjesto obrazovanja, duhovnog rasta i zajedništva za brodske osnovnoškolce. Za ovu školsku godinu upisana je prva generacija koju čini jedan razred s 15 prvašića, a svake iduće školske godine upisivat će se novi razred. Ono što ovu školu razlikuje od drugih je odgojni koncept, koji u središte rada stavlja učenike, roditelje i nastavnike.

– Nastava će se odvijati prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, putem kojeg ćemo implementirati određene odgojno-obrazovne specifičnosti vezane uz katoličke škole. Mi zapravo radimo prema planu i programu kao i redovne škole, međutim, obogaćujemo ga dopunama kurikula za katoličke škole, koje je propisao Nacionalni ured za katoličke škole – rekla je Jelena Leko, jedna od učiteljica u Katoličkoj osnovnoj školi.

Prije svečanog otvorenja, ravnatelj škole vlč. Pavao Mikulčić uputio je riječi dobrodošlice svim učenicima i roditeljima te im poželio uspješan i blagoslovljen početak školovanja. Učenike su u učionici dočekali prigodni pokloni u povodu njihova prvog školskog dana.

Školovanje u katoličkim školama besplatno je za svu djecu, a škola u svom radu prati nastavni plan i program propisan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih s bitno naglašenom katoličkom inspiracijom u procesu odgoja i obrazovanja. Škola će raditi u jednoj smjeni, uz mogućnost korištenja produženog boravka za djecu.

Uz nastavno osoblje, roditelje i učenike, svečanosti otvorenja prisustvovao je i đakovačko-srijemski nadbiskup i metropolit Đuro Hranić. – Ovo je zrno pšenice koje je posijano, a za koje se nadamo da će jednog dana izrasti u pravu školu – poručio je mons. Hranić.

Kako je istaknuto na svečanom otvorenju, početak rada katoličke škole važan je iskorak u širenju obrazovne ponude na području Brodsko-posavske županije, osobito za roditelje koji žele da njihova djeca odrastaju i uče u duhu kršćanskih vrijednosti, zajedništva i osobne odgovornosti.

Ključne riječi
Slavonski Brod škola katolička škola

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još