Slavonski Brod dobio prvu katoličku osnovnu školu

U Slavonskom Brodu jučer je svečano otvorena Katolička osnovna škola Andrije Živkovića. Uz već dugo godina postojanu klasičnu franjevačku gimnaziju, grad na lijevoj obali Save tako je dobio i katoličku osnovnu školu, prvu na području cijele Đakovačko-osječke nadbiskupije. Otvorena je na privremenoj adresi u zakupljenom prostoru u Mesićevoj ulici u samom središtu grada, dok se ne sagradi nova zgrada škole u naselju Zrinski-Frankopan.

Početak rada ustanove promijenit će obrazovnu sliku ovog dijela Slavonije. Predviđa se kako će škola postati važno mjesto obrazovanja, duhovnog rasta i zajedništva za brodske osnovnoškolce. Za ovu školsku godinu upisana je prva generacija koju čini jedan razred s 15 prvašića, a svake iduće školske godine upisivat će se novi razred. Ono što ovu školu razlikuje od drugih je odgojni koncept, koji u središte rada stavlja učenike, roditelje i nastavnike.

– Nastava će se odvijati prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, putem kojeg ćemo implementirati određene odgojno-obrazovne specifičnosti vezane uz katoličke škole. Mi zapravo radimo prema planu i programu kao i redovne škole, međutim, obogaćujemo ga dopunama kurikula za katoličke škole, koje je propisao Nacionalni ured za katoličke škole – rekla je Jelena Leko, jedna od učiteljica u Katoličkoj osnovnoj školi.

Prije svečanog otvorenja, ravnatelj škole vlč. Pavao Mikulčić uputio je riječi dobrodošlice svim učenicima i roditeljima te im poželio uspješan i blagoslovljen početak školovanja. Učenike su u učionici dočekali prigodni pokloni u povodu njihova prvog školskog dana.

Školovanje u katoličkim školama besplatno je za svu djecu, a škola u svom radu prati nastavni plan i program propisan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih s bitno naglašenom katoličkom inspiracijom u procesu odgoja i obrazovanja. Škola će raditi u jednoj smjeni, uz mogućnost korištenja produženog boravka za djecu.

Uz nastavno osoblje, roditelje i učenike, svečanosti otvorenja prisustvovao je i đakovačko-srijemski nadbiskup i metropolit Đuro Hranić. – Ovo je zrno pšenice koje je posijano, a za koje se nadamo da će jednog dana izrasti u pravu školu – poručio je mons. Hranić.

Kako je istaknuto na svečanom otvorenju, početak rada katoličke škole važan je iskorak u širenju obrazovne ponude na području Brodsko-posavske županije, osobito za roditelje koji žele da njihova djeca odrastaju i uče u duhu kršćanskih vrijednosti, zajedništva i osobne odgovornosti.