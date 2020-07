HDZ zabilježio pobjedu i u Vukovaru

U uvjerljivoj pobijedi HDZ-a na Parlamentarnim izborima posebno je se, barem kada je riječ o Slavoniji i 5. Izbornoj jedinici, pratio rezultat u Vukovaru. Taj rezultat bio je posebno interesantan nakon što je HDZ napustio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava sa suradnicima koji je kao neovisni kandidat predvodio listu Domovinskog pokreta u 5. Izbornoj jedinici. Prema još uvijek nepotpunim rezultatima HDZ je pobijedio i u Vukovaru. HDZ je osvojio 37,26 posto glasova dok je drugo mjesto osvojila lista Domovinskog pokreta sa 33,53 posto glasova, a treće Restart koalicija sa osvojenih 20,08 posto glasova. U 5. izbornoj jedinici HDZ je osvojio 8 saborskih mandata, a Restart koalicija i lista Domovinskog pokreta po 3 mandata. HDZ je u 5. izbornoj jedinici osvojio ukupno 48,18 posto glasova, Restart koalicija osvojila je 19,46 posto glasova, a lista Domovinskog pokreta 19,08 posto glasova. Most je u 5. izbornoj jedinici osvojio 5,86 posto glasova, Živi zid 1,82 posto…

Deveta izborna jedinica ostala je utvrda HDZ-a. Zadar, Šibenik, Knin i gotovo svi gradovi i općine su birali HDZ i to uvjerljivo. HDZ je do nogu potukao ostale, pa je kao i na prošlim parlamentarnim izborima prema rezultatima iza 23 sata osvojio osam mandata. SDP je osvojio tri, Domovinski pokret Miroslava Škore dva, te Most jedan mandat Mira Bulja koji je pak ostvario odličan rezultat u svom

Sinju. Velik broj glasova u korist HDZ-a na ovim izborima je tim značajniji jer je na nedavnim izborima za predsjednika RH Zoran Milanović u najvećoj utvrdi HDZ-a u Zadru pobijedio kandidatkinju HDZ-a za predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović. Unatoč tome, ovo ipak nije iznenađenje jer SDP gotovo da i ne postoji u Zadru. Zaštitni znak HDZ-a u devetoj izbornoj jedinici Božidar Kalmeta s posljednjeg mjesta na listi osvojio je najviše preferencijalnih glasova na listi HDZ-a i zapravo se nakon pravosudnog procesa, svojevrsnog političkog umirovljenja odustajanjem od kandidature za zadarskog gradonačelnika u opet vratio na političku scenu. Odmah nakon izlaznih anketa Božidar Kalmeta je podsjećajući na pobjedu HDZ-a u svim mjesnim odborima novinarima izjavio kako je HDZ prezadovoljan činjenicom što je HDZ ostvario premoćnu pobjedu i da su birači prepoznali politiku i vodstvo Andreja Plenkovića.