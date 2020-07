Plenković održao pobjednički govor: Stavili smo HDZ tamo gdje ga je Tuđman htio

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nešto iza 23:30 obratio se javnosti iz stožera stranke nakon uvjerljive izborne pobjede.

"Hvala vam lijepo dragi prijatelji na sjajnom rezultatu i pobjedi HDZ-a. Hvala svima. Želim prije svega zahvaliti svim hrvatskim građanima, onima koji su izašli na birališta. Bilo da su ga dali nama ili nekome drugome. To je suština demokracije. Danas, ovakav rezultat HDZ-a, ne samo da je velik nego i obvezuje. Obvezuje, jer smo imali težak mandat pun iskušenja iza nas, a izazovi pred naama su još i veći. Takve okolnosti zahtijevaju rad, entuzijazam, elan, požtrvovnost, znanje i iskustvo. Sve to integrirali smo u našem programu i na našim listama. Ovolika podrška birača je za nas ogromna podrška ali i odgovornost o kojoj ćemo voditi računa. Hrvatska danas treba vladu koja će voditi politiku hrvatskog suverenizma i koja baštini politiku dr. Franje Tuđmana. U proteklim smo godinama postavili HDZ upravo na ono mjesto političkog spektra na kojem ga je on oduvijek želio.

Foto: Sanjin Strukicl/PIXSELL

Hvala svima koji su danas radili u biračkim odborima, hvala i Hrvatima izvan domovine, hvala svima onima koji su radili na izbornoj strategiji, koji su pratili istraživanja i koncipirali ključne zaključke, zahvaljujem se i onima koji su nam pomogli u medijskom smislu. Ovakva situacija nam dopušta da budemo malo opušteno, a već sutra od 9 sati nastavljamo raditi za Hrvatsku. Hvala vam i živjelie", kazao je Andrej Plenković u svom obraćanju.