HDZ-ovi gradonačelnici Škori otkazuju koncerte?

Pojedini HDZ-ovi gradonačelnici otkazuju koncerte Miroslavu Škori, nakon što je potkraj lipnja objavio predsjedničku kandidaturu, piše Novi list.

Menadžment Miroslava Škore tvrdi da je Škoro ostao bez ljetnih koncerata u Imotskom i Našicama te u općinama Rugvica i Gradina. Niti u jednom od tih slučajeva službeno objašnjenje nije bilo da je Škorina predsjednička kandidatura razlog otkaza.

Turistička zajednica Našica kazala je Škorinom menadžementu da "nisu uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju", a iz uprava nekih od spomenutih mjesta nisu dobili nikakvo obrazloženje.

- Škoro na aktualnoj turneji posvećenoj 30. godišnjici pjesme ‘Ne dirajte mi ravnicu’ ne emitira s pozornice nikakve političke poruke. Zna pozdraviti organizatore, kao što je to bilo i u Trilju, ali to je sve. Na njegovim koncertima nema politike, to se strogo pazi. Škoro ne želi koncerte, uglavnom dogovorene prije nego što se kandidirao za predsjednika Republike, koristiti u predizborne svrhe", ističu u menadžmentu popularnog pjevača.

Posebno im je, inače, žao što je otpao nastup u Imotskom, odakle Škoro vuče podrijetlo. Prošle je godine on imao u Imotskom koncert u sklopu dočeka hrvatskog nogometnog reprezentativca Ante Rebića. Škorin menadžement navodi kako je Škoro nastupio besplatno, te je iz vlastitog džepa platio razglas.

Ove je godine koncert u Imotskom trebao biti 2. kolovoza, na Dan grada, dogovoreno je da također bude besplatan, ali mu je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Budalić naglo otkazao. Škoru je zamijenio bend Vatra.

"Rekli su nam tek da su odustali od koncerta, ništa više. Možemo zato samo nagađati o gradonačelnikovim motivima", ističu u Škorinom menadžmentu.