Potpora Kolindi Grabar-Kitarović pada, Milanović i Škoro sve su joj bliže

Da se predsjednički izbori održavaju sada Kolindu Grabar-Kitarović zaokružilo bi najviše birača - 29,3 posto (prema 30 posto u srpnju). No, potpora joj pada treći mjesec zaredom, a od lipnja do kolovoza izgubila je pet postotnih poena. Pokazuje to istraživanje CRO Demoskop koje je u suradnji s Promocijom Plus provedeno za RTL, pišu vijesti.hr.

U istom razdoblju rastu i Zoran Milanović i Miroslav Škoro. Zorana Milanovića bi sada zaokružilo 24,8 posto ispitanika (prema 22,3 posto u srpnju), 5 postotnih poena više nego u lipnju, oko 2 posto više nego u srpnju. Isti rast od lipnja do kolovoza bilježi Miroslav Škoro, sada je na 18,5 posto potpore (prema 17,8 posto u srpnju).

Bivši sudac, sada europarlamentarac Mislav Kolakušić koji želi biti i predsjednik, bilježi pad potpore od dva postotna poena. Bira ga 12 posto ispitanika (prema 13,9 posto u srpnju). Potpora Ivanu Pernaru, koji je napustio Živi zid i osnovao svoju stranku, nešto raste - bira ga 3 posto birača (prema 2,8 posto u srpnju). Nakon raspada stranke i loših rezultata na EU izborima Dalija Orešković najavila je da i ona želi na Pantovčak, no to želi tek 1,4 posto ispitanika.

Još manje ima kandidatkinja Radničke fronte Katarina Peović - 0,9 posto (prema 2,1 posto u srpnju). Bivši član MOST-a i ministar iz njihove kvote Vlaho Orepić je na 0,6 posto. Tomislav Panenić - pola posto (prema 1,5 posto u srpnju). Ostalih je 1,4, neodlučnih, unatoč velikom broju kandidata 7,6 posto.

U drugom krugu Kolinda Grabar-Kitarović bolje stoji u srazu sa Zoranom Milanovićem.

Da se u drugom krugu sučele aktualna predsjednica i bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović pobijedila bi Kolinda Grabar-Kitarović. Nju bira 53,1 posto ispitanika (prema 53,9 posto u srpnju), a Milanovića 42,4 posto (prema 41,7 posto u srpnju).

Da se u drugom krugu nađe s Miroslavom Škorom biralo bi je 50 posto ispitanika, ali to je četiri postotna poena manje nego u srpnju (53,9 posto), a 7 manje nego u lipnju. Škoru bira 44,9 posto ispitanika, 7 postotnih poena više nego prošlog mjeseca (38,1 posto), gotovo 10 više u odnosu na lipanj!

Ako bi se u drugom krugu našli Milanović i Škoro, bolje stoji Škoro. Miroslava Škoru zaokružilo bi 47,9 posto ispitanika (prema 51,6 u srpnju), Zorana Milanovića 46,5 posto (prema 44,4 posto u srpnju).