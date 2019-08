Za šefa države dosad već trinaest kandidata, a moglo bi ih biti još

Iako je ranije izjavljivala da će o svojoj predsjedničkoj kandidaturi govoriti tek nakon proslave obljetnice Oluje, kako ne bi dnevnom politikom opteretila taj događaj, aktualna predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović upravo je ovu proslavu iskoristila da bi najavila kako će u utrku za još jedan mandat na Pantovčaku.

– Danas sam tu kao predsjednica i sljedećih pet godina viđat ću vas kao predsjednica – izjavila je Grabar-Kitarović novinarima nakon svečanosti na kninskoj tvrđavi.

Želi imati kompletan stožer

Njezine je riječi kao objavu kandidature razumio i premijer Andrej Plenković, vjerojatno sa stanovitim olakšanjem, jer on već neko vrijeme javno govori da će Kolinda Grabar-Kitarović još jednom biti predsjednička kandidatkinja HDZ-a, no do sada nije bilo jasno kada to namjerava objaviti. Dapače, sama predsjednica je govorila kako će to učiniti “jednog lijepog, sunčanog dana”.

– Ona je tu, kandidatkinja je, sigurno će ići u još jednu pobjedu na izborima – komentirao je kratko Plenković.

Činjenica da je predsjednica kandidaturu objavila na samoj središnjoj proslavi Dana pobjede izazvala je, međutim, lavinu kritika. Reagirao je, među ostalima, njezin protukandidat Miroslav Škoro koji ovakav potez predsjednice smatra politizacijom Oluje.

– Danas je veliki dan za sve hrvatske građane. Dan kada se trebamo sjetiti poginulih i ranjenih branitelja. Dan kada se valja proveseliti i čestitati jedni drugima. Najbolje bi bilo da političari danas šute. Nije danas dan za kandidature i politikantstvo jer u medijima ne treba biti ništa drugo osim zajedništva, zahvalnosti i ponosa našeg naroda u sjećanju na slavne dane oslobođenja Hrvatske. Političari su narodu oteli toliko toga, ne moraju oteti i ovaj dan– kazao je Škoro.

Dodao je kako je u politici važno biti vjerodostojan i odgovoran te kako je osobno otkazao prije godinu dana dogovoren koncert u Kninu upravo zato što nije htio politizirati proslavu. Naglasio je kako su na današnji dan ponajprije u fokusu hrvatski branitelji, njih 201 koji su poginuli tijekom Oluje.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

– Danas treba čestitati Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, a ne proslavu koristiti za osobnu promociju – rekao je Škoro i dodao da ni jedna stranka niti pojedinac ne mogu biti iznad Dana pobjede.

HDZ-ovci bliski Kolindi Grabar-Kitarović uzvraćaju.

– To nije službena kandidatura, nego više odgovor konkurenciji, poruka ostalim kandidatima da je tu i da na nju treba računati. A i to je napravila tek nakon što su svi službeni govori na tvrđavi završili – objašnjava visoki izvor iz HDZ-a blizak predsjednici.

Dodaje i kako će predsjednica vrlo brzo i službeno objaviti svoju kandidaturu i da će to vjerojatno biti još u kolovozu.

– Predsjednica želi u trenutku objave kandidature imati kompletiran stožer, svakako šefa stožera i glasnogovornika kampanje – kaže naš izvor. A njezin i Škorin protukandidat Zoran Milanović u Kninu se jučer nije pojavio, već je u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na Mirogoju položio vijence. Kazao je kako je nedolaskom u Knin želio poslati političku poruku jer Knin je, rekao je, samo jedno od mjesta na koja se može otići.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– Kninu svaka čast, ali Hrvatska je i izvan Knina. Davati prevelik značaj obilježavanju u Kninu znači davati prevelik značaj takozvanoj Republici Srpskoj Krajini – poručio i Milanović te dodao da je Oluja počela dan ranije i da su najveće borbe bile na Vještić gori, Dinari, Petrinji i Banovini i da je tamo poginulo najviše ljudi. Napao je i najveće konkurente u bitki za Pantovčak. Za aktualnu predsjednicu, koja je u Kninu kazala da ju je grizla savjest i kako bi u ratu bila “najradije uhvatila pušku i otišla na bojište, Milanović je ustvrdio da je to “fake” i prijevara koja se hrvatskim ljudima prodaje već 20 godina te je vrijeme da se to prekine. Kazao je i kako on također nije bio s puškom u ruci, ali da nema obraza prema onima koji su nosili puške govoriti takve stvari 25 godina kasnije. Za predsjednicu pak kaže da je to razdoblje provela u “škuribandi” na Zrinjevcu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nije ostao dužan

Milanović nije ostao dužan ni Miroslavu Škori, koji je za njega dan ranije na Facebooku kazao da se odlučio ponovo politički aktivirati jer mu posao očito nije dobro išao.

– U politiku sam se odlučio vratiti jer imam ljubav i strast prema tome. Nikada nisam radio s državnim tvrtkama, za Zagrebački holding, ZAMP, za razliku od nekih. Ja sam svoje usluge morao prodavati u Sečuanu, Hananu i Hunanu, kod Kineza. Nemam potrebe postati doktor znanosti u 55. ili 60. godini i predavati kao asistent na Sveučilištu u Koprivnici– kazao je Milanović koji je Škorinu želju za većim ovlastima nazvao putem u tiraniju kojemu se treba suprotstaviti.