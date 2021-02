HDZ na Banovini u utrku s najjačim, SDP bez kandidata

Još nisu svi otkrili karte. Neke stranke još pregovaraju, pa lista kandidata za župana u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nije konačna. Stožeraškim rječnikom – iduća dva tjedna su ključna.

1. KARLOVAČKA ŽUPANIJA: HDZ U UTRKU IDE S MARTINOM FURDEKHAJDIN, SDP I HNS JOŠ NE IZLAZE S IMENIMA

U Karlovačkoj županiji dosad je samo HDZ istaknuo i predstavio svoju kandidatkinju za županicu. Riječ je o Martini Furdek-Hajdin koja je na prošlim lokalnim izborima postala zamjenica županu Damiru Jeliću, a nakon što se on lanjskog ljeta povukao, postala je v.d. županica. Istaknula je da želi mandat županice jer smatra da HDZ ima plan kako nastaviti stvarati bolje uvjete za život svih stanovnika. Jedina je ona već i u kampanji, dok se za moguće kandidate drugih stranaka čak ne može ni naslutiti tko bi oni mogli biti. Kandidate za župana na izborima u svibnju imat će i SDP i HNS, potvrdili su nam to čelni ljudi tih stranaka, no njihova imena još ne otkrivaju. HNS će karte otkriti za osam dana, a SDP za dva tjedna.

– Imat ćemo listu za županijsku skupštinu koju će voditi nestranački dr. Suad Crnica, ali on neće biti kandidat za župana. U tijeku su pregovori i uskoro ćemo imati kandidata – rekao nam je Zvonko Spudić, predsjednik Županijskog HNS-a. Stjepan Mikulandrić, v.d. predsjednik SDP-a Karlovačke županije, nije htio kalkulirati s imenima.

– Ne bi bilo fer jer nismo obavili sve razgovore, no za dva tjedna, do sredine ožujka, sve će se znati – dodao je Mikulandrić.

Na izborima 2017. osim Damira Jelića iz HDZ-a, za mjesto župana borili su se i Ivan Vuković (SDP), Hrvoje Hoffman (Živi zid), koji je u međuvremenu s kolegama prešao u HNS, Marina Novaković Matanić (HNS) te Marinko Marinović (Most). Most i Živi zid neće imati kandidate za župana.

2. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA: SDP ĆE PODRŽATI NEOVISNOG DANIELA BERDAISA

Jedna od županija na koje će HDZ usmjeriti fokus na predstojećim izborima je Sisačko-moslavačka županija. Afera s nekretninama župana Ive Žinića, koja ga je i koštala prilike da se opet natječe za tu funkciju, te potres koji je pogodio to područje, i čija će obnova ići preko Županije, nagnali su HDZ da kao najboljeg svog kandidata istakne šefa sisačke organizacije i saborskog zastupnika, pravnika Ivana Celjaka. Celjak je dosad slovio kao kandidat za gradonačelnika Siska, no politička šteta nanesena HDZ-u u toj županiji zadnjih nekoliko mjeseci izmijenila je planove. S

DP, kojeg odnedavno i na županijskoj razini vodi sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, neće imati kandidata. Naime, stranačka infrastruktura te stranke je u mnogim gradovima i općinama vrlo slaba. Stoga su odlučili podržati kandidaturu neovisnog kandidata Daniela Berdaisa. Taj Petrinjac i bivši glavni urednik Radija 101 i Otvorenog radija već se okušao prije nekoliko godina na listi OrAH-a Mirele Holy, no ovo je daleko veći angažman. Zasad je, uz njih dvoje, javno predstavljen samo kandidat Domovinskog pokreta koji je za župana kandidirao vukovarskog branitelja i pripadnika HOS-a Damira Markuša, dogradonačelnika Kutine, popularnog među biračima desnog spektra.

3. BJELOVARSKOBILOGORSKA ŽUPANIJA: BAJSU U POLITIČKI RING DOLAZE MARUŠIĆ, DRAGAŠEVIĆ I SANDRA FRČO

Tko u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji može ugroziti aktualnog nezavisnog župana Damira Bajsa? Bajs je na izborima 2017. pobijedio u prvom krugu, a u politički ring s njime ulazi HDZov kandidat Marko Marušić. Bajsa i ovaj put podržava HSU, a župan, po struci pravnik, pri potpisivanju koalicijskog sporazuma naglasio je da među svim hrvatskim županijama njegova najviše izdvaja za umirovljenike. Marušić ima 36 godina, diplomirani je ekonomist i predstojnik bjelovarskog područnog ureda HZMO-a.

U lokalnoj politici je 15 godina, a ovo mu je prvi put da se kandidira za župana. Cilj mu je, kaže, osvojiti većinu u Županijskoj skupštini i ući u drugi krug izbora za župana. Vjetar u leđa daje mu gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak. Hrebak i Marušić su prijatelji iz djetinjstva.

– Županijski odbor HSLS-a odlučio me jednoglasno podržati kao kandidata za župana Bjelovarsko-bilogorske županije. Sjajan je osjećaj kad se prijatelji drže zajedno i međusobno podupiru nakon toliko godina – pohvalio se neki dan Marušić. SDP bi idući tjedan trebao predstaviti svoju kandidatkinju Sandru Frčo. Domovinski pokret za županicu će kandidirati Dubravku Dragašević.

– U županiji su gospodarstvo, poljoprivreda i školstvo utihnuli. Mladi se iseljavaju i ovdje ne vide budućnost. Odlaze cijele obitelji i to treba zaustaviti – rekla je Dragašević na predstavljanju.