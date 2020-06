'HDZ je uvijek pobjeđivao kao stranka koja okuplja, a moramo spriječiti dolazak na vlast lijeve opcije'

Na HDZ-ovoj listi za skore parlamentarne izbore ipak se našlo mjesto i za Miru Kovača, bivšeg ministra vanjskih poslova i izazivača aktualnog šefa HDZ-a Andreja Plenkovića na nedavnim unutarstranačkim izborima. Sve do prije nekoliko dana činilo se da za Kovača, koji je nakon poraza u utrci s Plenkovićem za predsjedničku poziciju u stranci potpuno marginaliziran, nema mjesta u Plenkovićevu HDZ-u, što je i sam Plenković neizravno potvrdio kazavši uoči unutarstranačkih izbora da “za Davora Ivu Stiera ima mjesta u HDZ-u i nakon što ne pobijedi na ovim izborima”.

Drugim riječima, ima mjesta za Stiera, ali ne i za Kovača, kojemu su zamjerili osobne prozivke Plenkovića tijekom unutarstranačke kampanje. No čini se da su neizvjesnost uoči izbora i negativni trendovi s kojima se suočava HDZ nagnali Plenkovića da zatomi ljutnju i promijeni mišljenje. Plenković objašnjava kako se Kovač našao na listi zbog uključivosti, kako bi se poslala poruka i onim biračima koji su na unutarstranačkim izborima glasali za drugu opciju, što je Kovaču pružilo novu priliku. Doduše, Kovač će biti na posljednjem mjestu u šestoj izbornoj jedinici tako da mu ulazak u Sabor mogu osigurati samo preferencijalni glasovi.

Kako to da ste se ipak našli na izbornoj listi HDZ-a? Kako objašnjavate taj preokret? Tjednima se govorilo da za vas nema mjesta na izbornoj listi zbog osobnih napada na Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima, a onda se, doslovce preko noći, sve promijenilo i stranka je odjednom postala uključiva. Kako to tumačite?

Unutarstranačka kampanja za čelna mjesta završila je prije tri mjeseca. Članstvo je reklo svoje. U svakoj kampanji, pa i u unutarstranačkoj, ima povišenih tonova, ponekad i lakših faula, sportskim rječnikom rečeno. To je iza nas. Pred nama su sada izbori za Hrvatski sabor. Imperativ svima nama u HDZ-u je pobjeda. Za to su nam potrebni suradnja i okupljanje. A to znači uključivanje svih onih koji mogu i žele pomoći. To se odnosi i na mene. Stranka me predložila, a ja sam prihvatio. Logično je da sam kandidat na listi HDZ-a ako je procijenjeno da na takav način mogu dati doprinos pobjedi na parlamentarnim izborima. HDZ je uvijek pobjeđivao kao stranka koja okuplja i uključuje. To je bila formula uspjeha Franje Tuđmana, u čijem sam Uredu predsjednika prije 25 godina započeo svoj radni vijek. Tako je i sada. Trebamo aktivirati sve resurse kako bismo spriječili da na vlast dođe Bernardićeva lijeva opcija koja je u bliskoj prošlosti dokazala i pokazala da nema dovoljno sposobnosti upravljanja ni pošten program. Ukratko, nema tu ni potrebnog znanja ni ljudi. Ili vi možda možete zamisliti Bernardića i ekipu kako uspješno upravljaju koronakrizom i nadolazećom recesijom? Ja ne mogu.

Video - Miro Kovač čestitao Plenkoviću na pobjedi na unutarstranačkim izborima u HDZ-u

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako komentirate da se na HDZ-ovoj listi našlo mjesta i za Stevu Culeja iako je on podržao Škoru na prošlim predsjedničkim izborima?

Stevo Culej je na prošlim parlamentarnim izborima osvojio velik preferencijalnih glasova, bio je vrlo aktivan kao zastupnik u Hrvatskom saboru. Interese svoje lokalne zajednice i braniteljske populacije žustro je branio. Uvjeren sam da će dati snažan doprinos pobjedi HDZ-a u petoj izbornoj jedinici.

Hoće li to spriječiti odljev HDZ-ovih birača Škori i drugim desnim opcijama?

Jedina politička snaga koja može spriječiti da vlast padne u ruke potkapacitiranoj Bernardićevoj lijevoj opciji je HDZ. Zoran Milanović i SDP profitirali su na predsjedničkim izborima od podvojenosti biračkog tijela od centra prema desno. Upravo taj dio glasačkog tijela čini većinu u Hrvatskoj. Žele li glasači od centra prema desno da se ponovi ishod europskih i predsjedničkih izbora? Uvjeren sam da to ne žele. Stoga je potreban uključiv HDZ kao politički dom za sve ljude u Hrvatskoj koji žele sigurnost, predvidljivost, postojanost i ozbiljnost. HDZ-u mora uspjeti biti prepoznat kao politička snaga koja autentično i beskompromisno skrbi o hrvatskim nacionalnim interesima. Tako će pobijediti.

Kako ocjenjujete šanse HDZ-a na predstojećim izborima?

HDZ je naviknut na to da ga se žestoko napada. Nije to ništa neobično, ništa novo. Ustvari, nama u HDZ-u je to posebna stimulacija. A našim glasačima, znači onima od centra prema desno, dovoljno je sjetiti se kako su se osjećali i kako je Hrvatska izgledala dok su na Pantovčaku i u Banskim dvorima stolovali Ivo Josipović i Kukuriku koalicija. Bilo je to vrijeme kada su neki na ljevici htjeli uništiti, rasformirati HDZ. Nije im uspjelo tada, neće ni sada. Pobjeda uključivog HDZ-a, stranke koja okuplja, brana je i militantnom lijevom aktivizmu. Na kraju krajeva, zaista mi je teško zamislivo da bi sutra mogla doći na vlast opcija čiji je jedan od lidera iznio skandaloznu misao da tzv. Udba nije ubila dovoljno hrvatskih političkih emigranata do 1990. godine. Takvo što naši glasači zasigurno neće dopustiti.

Vama bi puno više od 6. izborne jedinice odgovarala 10. ili 9. izborna jedinica, zar ne? Zašto niste dobili izbornu jedinicu u kojoj biste sigurno ostvarili bolji rezultat?

Na prošlim izborima bio sam na prolaznom šestom mjestu u 9. izbornoj jedinici. Tada mi je uspjelo osvojiti najveći broj preferencijalnih glasova. Bio sam i ovoga puta spreman ići u 9. izbornu jedinicu, dobro bih se osjećao i u 10. izbornoj jedinici. Ali svuda u Hrvatskoj dobro se osjećam, pa tako i u 6. izbornoj jedinici na simboličnom 14. mjestu koje sam prihvatio jer želim dati doprinos pobjedi HDZ-a. Nije presudno moje mjesto na listi, nego moja želja da Hrvatska nakon izbora dobije kvalitetnu vlast koja će se znati nositi s krizama poput pandemije koronavirusa i nadolazeće gospodarske recesije. A upravo na planu upravljanja većim i manjim krizama HDZ je kao nositelj izvršne vlasti još od 1990. godine do danas pokazao i dokazao svoju snagu. Svi su veliki državnopolitički podvizi u tom razdoblju ostvareni pod vodstvom HDZ-a. I zato sve kopije HDZ-a na političkoj sceni nisu mogle i neće moći zamijeniti HDZ. Jedino HDZ zna i može okupiti stručne i iskusne ljude koji će provesti potrebne strukturne promjene koje će našem stanovništvu na duge staze osigurati brži rast kupovne moći, kao što su ga godinama imale, primjerice, baltičke zemlje i Poljska. Toj nužnoj preobrazbi Hrvatske u dugoročno gospodarski uspješnu zemlju želim dati svoj osobni doprinos.

Pred vama je velik izazov. Kako namjeravate odraditi preferencijsku kampanju u samo dva tjedna?

Bit ću na terenu s ljudima, bit ću prisutan u javnosti. Jednom riječju: angažmanom. Vrhovni je cilj pomoći HDZ-u i spriječiti dolazak na vlast Bernardićeve lijeve opcije.

VIDEO Andrej Plenković i njegov tim predstavili program za parlamentarne izbore