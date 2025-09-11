Tisuće Hrvata ostalo bez novca, Hanfa uputila novo upozorenje: Prevaranti su promijenili ime, ne nasjedajte

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) pozvala je građane na poseban oprez zbog nastavka aktivnosti subjekta XueX EG Investment Group, koji je već ranije u javnosti prepoznat kao sudionik financijskih prijevara. Premda se radi o subjektu koji nije registriran niti pod Hanfinim nadzorom, agencija upozorava da je riječ o Ponzijevoj shemi, odnosno obliku piramidalne prijevare, te apelira na građane da u slučaju sumnje kontaktiraju policiju.

U Hanfi ističu da XueX nastavlja s djelovanjem pod novim imenima i kroz nove komunikacijske kanale, a posljednjih dana bilježi se i njegovo prisustvo na društvenoj mreži Telegram. Ondje se pojavila nova grupa kojoj se može pristupiti uplatom od 300 do 1000 dolara ili putem pozivnice od strane prijatelja koji prosljeđuju kod za ulazak. Uz to, otvorena je i lažna internetska stranica pod nazivom www.sklcoinc.com, preko koje se nastoje privući novi ulagači. Hanfa naglašava da građani ne nasjedaju na takve pozive, čak i ako dolaze od poznanika.

Prema dostupnim informacijama, model funkcioniranja temelji se na obećanjima visokih i brzih zarada, no dobit se ostvaruje prvenstveno dovođenjem novih članova, a ne kroz stvarne proizvode ili usluge. Pritom se često od ulagača traži i dodatna uplata kako bi mogli podići navodno ostvarenu dobit, pri čemu se spominju lažne naknade ili porezne obaveze.

Hanfa podsjeća građane na osnovne znakove prepoznatljive za ovakve prijevare: društvo nema dozvolu za rad niti je u Hanfinim registrima, obećava se nerealno visoka zarada, prisutna je hitnost i pritisak na odluku, a internetske stranice često nemaju potrebne podatke o regulatorima i uvjetima poslovanja. Također, moguće je naići na falsificirane logotipe i potpise institucija.

Građanima se savjetuje krajnji oprez kod ponuda za ulaganja koje dolaze od nepoznatih osoba ili društava, bilo putem društvenih mreža, telefonskih poziva ili oglasa na internetu. Prije svake odluke o ulaganju preporučuje se provjeriti ima li društvo dozvolu za rad u Hrvatskoj. To je moguće učiniti uvidom u Registre Hanfe ili izravnim upitom agenciji na adresu e-pošte potrosaci@hanfa.hr ili putem telefona na broj 01/6173-281.