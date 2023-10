Hamas objavio prvu snimku taokinje u Gazi: 'Ja sam Maya Sham. Molim vas, vratite me doma'

Hamas, militantna skupina koja je pretprošlog vikenda izvela veliki napad u Izraelu u kojem je usmrćeno više od 1.300 civila, ovog je ponedjeljka objavila prvu snimku taokinje koja je trenutno zarobljena u Gazi. Inače, procjenjuje se da je nakon napada Hamas zarobio oko 200 taoca, a među njima je i 21-godišnja Maya Sham koja je ranjena u napadu u Sderotu.

Snimka koju je Hamas objavio prikazuje djevojku koja leži u zavojima dok joj netko previja ruku. Djevojka je potom, gledajući u kameru, pozvala Izrael da je vrate što prije svojoj obitelji. - Ja sam Maya Sham. Imam 21 godinu i iz Shohama sam. Trenutno se nalazim u Gazi. Prošlu subotu sam se u jutarnjim satima vratila s partija u Sderotu. Ozbiljno sam bila ozlijeđena u ruku. Doveli su me u Gazu, odveli me u bolnicu gdje sam bila tri sata - objasnila je djevojka na snimci.

#BREAKING: Hamas releases first video of an injured Israeli hostage, clearly being held in despicable conditions despite her visible injuries from the terrorists. pic.twitter.com/45e1pgFGRh