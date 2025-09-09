HALMED poslao važno upozorenje zbog lijekova koji sadrže dutasterid i finasterid

HALMED je poslao pismo zdravstvenim radnicima o mjerama minimizacije rizika za lijekove koji sadrže dutasterid i finasterid.

"Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže finasterid i dutasterid, tvrtke Zentiva k.s., Viatris Ltd., Krka-farma d.o.o., Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H, Alpha-Medical d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., PharmaS d.o.o., Galenika International Kft., GlaxoSmithKLine Trading Services Limited, Alkaloid-INT d.o.o., PLIVA Hrvatska d.o.o., MIP Pharma Croatia d.o.o. i Organon Pharma d.o.o. su u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputili pismo zdravstvenim radnicima o mjerama za smanjenje rizika od suicidalnih misli povezanih s primjenom lijekova koji sadrže dutasterid i finasterid. Lijekovi koji sadrže finasterid u obliku tableta od 1 mg ili spreja za primjenu na kožu primjenjuju se u liječenju ranih stadija androgene alopecije (gubitak kose povezan s muškim spolnim hormonima). U Republici Hrvatskoj nisu odobreni lijekovi koji sadrže finasterid u obliku tableta jačine 1 mg ili u obliku spreja za primjenu na koži. Lijekovi koji sadrže finasterid u obliku tableta od 5 mg i dutasterid u obliku kapsula od 0.5 mg primjenjuju se u liječenju benigne hiperplazije prostate (BHP) i odobreni su u RH", poručuju iz HALMED-a.

Iz HALMED-a kažu da su suicidalne misli uspojava oralnih lijekova koji sadrže finasterid, a najčešće su zabilježene u bolesnika liječenih zbog androgene alopecije. Bolesnicima koji se liječe oralnim finasteridom zbog androgene alopecije treba savjetovati da prekinu liječenje i potraže liječnički savjet ako osjete depresivno raspoloženje, depresiju ili pomišljaju na samoubojstvo. Seksualna disfunkcija koja može pridonijeti promjenama raspoloženja, uključujući suicidalne misli, prijavljena je u nekih bolesnika liječenih zbog androgene alopecije. Bolesnike treba savjetovati da se obrate liječniku u slučaju da dožive seksualnu disfunkciju te razmotriti prekid liječenja. U pakiranju lijekova koji sadrže finasterid jačine od 1 mg bit će dostupna kartica za bolesnika s istaknutim informacijama o riziku od depresivnog raspoloženja, depresije, suicidalnih misli i seksualne disfunkcije. Iako za dutasterid nema dovoljno dokaza o izravnoj povezanosti sa suicidalnim mislima, zbog zajedničkog mehanizma djelovanja svih inhibitora 5-alfa-reduktaze preporučuje se da bolesnici koji uzimaju dutasterid potraže liječnički savjet ako primijete simptome promjene raspoloženja.

Iz HALMED-a podsjećaju da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.