HAK: Kolnici mjestimice skliski, magla smanjuje vidljivost

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju te Gorskom kotaru, a magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Mogući su i odroni. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama gradskih groblja gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa.Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu nema poteškoća.﻿﻿