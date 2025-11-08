Naši Portali
PROSVJED TORCIDE

Hajdaš Dončić poručio Plenkoviću: Daj ostavku ili vrati ustavnopravni poredak u RH

VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
08.11.2025.
u 15:44

Naglasio je da Andrej Plenković zadnjih godina koketira, šuruje s ekstremnom desnicom, Gordan Jandroković organizira sporni skup o Jasenovcu u Saboru, a sve pod budnim okom Davora Božinovića. To su institucije hrvatske države i odgovorne su za red i za ustavni poredak, dodao je. 'To je Hrvatska kakvu ja želim – Hrvatsku koja voli različitosti, u kojoj se svaki građanin ugodno osjeća jer je to naša kuća u kojoj nema straha i strah ne prolazi'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u subotu je, nakon splitskog prosvjeda, pozvao premijera Plenkovića da vrati ustavnopravni poredak u Republiku Hrvatsku ili, ako nije to sposoban, neka podnese ostavku te da prestane koketirati s ekstremnom desnicom. 'Nema više prostora za kukavičluk i popuštanje radikalnoj desnici. Pozivam Andreja Plenkovića da vrati ustavnopravni poredak u Republiku Hrvatsku ili, ako nije to sposoban, neka podnese ostavku', poručio je Hajdaš Dončić s konferencije za novinare nakon prosvjednog skupa Torcide u Splitu. Moje je pitanje, ističe, što je sljedeće, je li to da politički neistomišljenici ili osobe koje imaju drugačije frizure, ljude koji šeću ulicom napadnu, gađaju kamenjem i da se dogodi neka vrsta nasilja. Nažalost, ova struktura hrvatskog socijalnog društva je pod vladavinom Andreja Plenkovića ozbiljno ugrožena i narušena, ocijenio je. 'Hrvatska je za mene dom za sve, kuća za sve, kuća za različitosti, kuća za razne identitete jer naciju čine razni identiteti jedan identitet ne može biti dominantan, i ne može i ne smije nametati svoja pravila, koja su iznad zakona. Zakon u RH mora biti jednak za sve svugdje i ne može se različito primjenjivati za određene kategorije ili identitete u hrvatskom društvu', poručio je čelnik SDP-a.

Napomenuo je da postoji i alternativa u Hrvatskoj i ljudi koji sanjaju normalno društvo i žele živjeti u društvu gdje svi poštuju zakon i Ustav. Još je jednom pozvao premijera i predsjednika Sabora koji su, kaže, najodgovornije osobe za provođenje ustavnopravnog poretka u Hrvatskoj da to osiguraju, a na istu temu je pozvao i predsjednika Republike. 'Kada se društvo nađe na ovakvom rascjepu, šutnja nije odgovor, a još manje ako se želi svidjeti ekstremnoj desnici', istaknuo je Hajdaš Dončić. Poziv predsjednika Sabora ljevici da smanji agresivni govor i tvrdnje da su svi ustaše, popratio je riječima da bi se 'Plenković i Jandroković prvo trebali pogledati u ogledalo i kada se dobro pogledaju, vidjet će uzrok problema'. Ne znam kada ste čuli mene, kao predsjednika SDP-a, da spominjem 1945. godinu, kazao je, naglasivši da želi razgovarati i natjecati se idejama o zdravstvu, školstvu, inflaciji, ekonomiji. No, na neke stvari, poput ovoga što se danas događa u Hrvatskoj ukazujemo, navodi.

Jandroković, da je htio, mogao je sam smanjiti tenzije na način da nije dopustio organiziranje skupa o takozvanom trostrukom logoru Jasenovac u Hrvatskom saboru, poručio je. Hajdaš Dončić je istaknuo da mu nije normalno ništa što se događa ovih dana u Splitu i Zagrebu. 'Nedopustivo je da stotinjak mladića s fantomkama i kapuljačama maršira po gradu, bilo kojem jer se ljudi ne osjećaju ugodno. I zato kažem da se ustavnopravni poredak treba vratiti u Republiku Hrvatsku i država mora normalno funkcionirati', naglasio je. Nije mu normalno, napominje, i da se policija mora posebno angažirati za kulturne događaje jer ljudi imaju pravo iskazivati se u kulturi, i u sportu i društvenim djelatnostima. Mi smo uvijek bili otvorena zemlja i nadam se da ćemo to i ostati. Također, navodi, nije dovoljna poruka što policija sada osigurava sve srpske manifestacije nego, ističe, 'poruka i osuda moraju doći od premijera i predsjednika Sabora koji moraju prestati koketirati s ekstremnom desnicom, dosta je toga, prestani to raditi'.

Jandroković, da je htio, mogao je sam smanjiti tenzije na način da nije dopustio organiziranje skupa o takozvanom trostrukom logoru Jasenovac u Hrvatskom saboru, poručio je. Hajdaš Dončić je istaknuo da mu nije normalno ništa što se događa ovih dana u Splitu i Zagrebu. 'Nedopustivo je da stotinjak mladića s fantomkama i kapuljačama maršira po gradu, bilo kojem jer se ljudi ne osjećaju ugodno. I zato kažem da se ustavnopravni poredak treba vratiti u Republiku Hrvatsku i država mora normalno funkcionirati', naglasio je. Nije mu normalno, napominje, i da se policija mora posebno angažirati za kulturne događaje jer ljudi imaju pravo iskazivati se u kulturi, i u sportu i društvenim djelatnostima. Mi smo uvijek bili otvorena zemlja i nadam se da ćemo to i ostati. Također, navodi, nije dovoljna poruka što policija sada osigurava sve srpske manifestacije nego, ističe, 'poruka i osuda moraju doći od premijera i predsjednika Sabora koji moraju prestati koketirati s ekstremnom desnicom, dosta je toga, prestani to raditi'.

FOTO Pogledajte prosvjed u Splitu: Okupljeni tražili puštanje pritvorenih, išli i do suda
prosvjed Torcida Andrej Plenković Hajdaš - Dončić

Kupnja