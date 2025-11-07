Naši Portali
PROSVJED U SPLITU

Braniteljske udruge stale uz Torcidu: 'Imaju li Hrvati pravo biti osjetljivi u vremenu Vukovara i Škabrnje'

Milorad Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split
Autor
Slavica Vuković
07.11.2025.
u 18:34

– Protekla tri mjeseca smo gledali sveopću histeričnu reakciju ljevice, koja je nakon koncerata u Zagrebu i Sinju vidjela povijesni revizionizam i ustaštvo, kreirala atmosferu tenzija, polarizacije i podjela – rekao je premijer Plenković

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu, odredio je pritvor još šestorici muškaraca zbog incidenta na Blatinama kada je onemogućeno održavanje Dana srpske kulture u Splitu. Zasad je ukupno devet osoba u pritvoru zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Svi su osumnjičeni za nasilničko ponašanje te povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Splitska je policija izvijestila da se kriminalističko istraživanje nastavlja. Zbog pritvorenih građana, u subotu će se na splitskoj rivi održati prosvjed kojeg organizira Torcida, a priključio im se i niz braniteljskih udruga, što je danas komentirao i premijer Andrej Plenković .

– Protekla tri mjeseca smo gledali sveopću histeričnu reakciju ljevice, koja je nakon koncerata u Zagrebu i Sinju vidjela povijesni revizionizam i ustaštvo, kreirala atmosferu tenzija, polarizacije i podjela – rekao je premijer Plenković koji se zapitao protiv čega organizatori prosvjeduju. Podsjetio je na aktivnosti Vlade u tri mandata po pitanju jačanja digniteta Domovinskog rata, prava branitelja, Hrvatske vojske... – Imate frustriranu ljevicu što će biti u oporbi 12 godina i krajnju desnicu koja je nesretna ako nije dio parlamentarne većine – rekao je premijer i naglasio kako ti akteri na političkoj sceni manipuliraju osjećajima građana te da većinu Hrvata teme ustaštva uopće ne zanimaju, već njihov životni standard.

U petak je u Splitu, na sastanku s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, bio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je izjavio je da je prosvjed demokratsko pravo te da ga organizatori i ne moraju prijaviti jer je pravo na javno okupljanje zajamčeno Ustavom. – Upoznati smo s objavama na društvenim mrežama i analiziramo tu situaciju. Naravno da ćemo učiniti sve kako bismo sačuvali javni red i mir te sigurnost hrvatskih građana. Očekuje se velik broj ljudi na tom području, to je situacija u kojoj policija zna kako se postaviti. Naša je zadaća procijeniti sve što je važno s aspekta sigurnosti i obaviti posao na najbolji mogući način. Osnovno je da svi koji organiziraju prosvjede ili bilo kakva okupljanja moraju voditi računa o javnom redu i sigurnosti – poručio je Božinović.

Šuta je komentirao kako svatko ima pravo na svoje mišljenje te da se nikome ne može zabraniti da ga javno izrazi na ulici. Zbog nedavnih događaja, iako je najavio povlačenje iz politike, javnosti se obratio i bivši gradonačelnik Ivica Puljak. – Ne mogu i ne smijem šutjeti u trenutku kad se u mom Splitu, događa nešto tako sramotno da prijeti samim temeljima našeg društva – poručio je Puljak, koji je pozvao rektore Sveučilišta u Splitu i Zagrebu, kao i splitskog i zagrebačkog nadbiskupa, predsjednika HAZU i predsjednika Matice hrvatske da "izađu iz komocije šutnje i zauzmu povijesnu i civilizacijsku stranu". Žao mu je što Torcida dosad nije osjetila poticaj da prosvjeduje protiv korupcije i kriminala. – Prosvjeduju da bi zastrašivali manjinu i branili nasilnike – kazao je Puljak te dodao da je to sramota i da to treba jasno reći.

Prosvjed je komentirao i ministar obrane Ivan Anušić. – Prosvjed treba miti miran, treba biti dostojanstven, s jasnim porukama. Ja ne vidim nikakav problem – rekao je Anušić i dodao kako smo se borili za demokratsku državu, za pravo svakoga, pa i pripadnika manjina, da slobodno izražavaju svoju kulturu. Ni ministar turizma Tonči Glavina prosvjed ne smatra spornim. – Svatko ima pravo i slobodu izraziti svoje nezadovoljstvo. Bitno je jedino da se skup organizira sukladno zakonu i da nema nasilja – kazao je Glavina koji je u slučaj involviran i preko svog, sad već bivšeg savjetnika za sport Marka Žaje, predsjednika splitskog DP-a kojeg je smijenio nakon što je podržao ljude koji su zabranili održavanje priredbe.

Koordinacija udruga ratnih postrojbi Splitsko-dalmatinske županije, Koordinacija braniteljskih udruga Splita, Stradalničke udruge iz Domovinskog rata Splita i SDŽ uputili su otvoreno pismo predsjednicima države, Sabora i Vlade, županu Splitsko-dalmatinske županije i gradonačelniku Splita. "Događaji u Splitu poprimili su razmjere medijsko-političke histerije kakvu ne pamtimo još od vremena jednoumlja, kada se pokušavalo kriminalizirati sve što je bilo izraz hrvatskog domoljublja" napisali su i istaknuli kako nije bilo nasilja ni ozlijeđenih, a posljedice su "teške i ponižavajuće". "Ljudi koji nikoga nisu napali pritvoreni su da bi se proizvela politička slika 'srpske ugroženosti u Splitu'. Je li to politika po kojoj su Hrvati građani drugog reda u vlastitoj zemlji? Imamo li pravo biti posebno osjetljivi u vremenu Vukovara i Škabrnje?" zapitali su branitelji.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
18:45 07.11.2025.

Plenković i njegov špicl Božinović su u jednom danu uhapsili više ljudi zbog toga što su prekinuli priredbu koristeći riječi "molimo vas" i "hvala vam", nego Vučić u godini dana kojem su demonstranti porazbijali pola države. Plenkoviću, smanji malo s politikom svog ljubljenog Kardelja, nisi više u situaciji biti privilegirani jugoslavensko partijski gojenac i okolo hapsiti Hrvate bez razloga.

EU
eurofil55
19:32 07.11.2025.

Evo je Plenković svojim kombinirajućim rječnikom izveo salto mortale, a još jutros se isto činilo nemogućim, ostavivši svog najvjernijeg ministra u laži koju je izrekao u njegovu korist i u njegovo ime, zaboravljajući da je izdaja standardni dio politike. Sam Božinović nije toliko beskičmena osoba i mogao bi biti ključni igrač u nadolazećem sukobu Plenkovića i desnice u njegovoj vladi. Način na koji je sve provedeno gotovo mi je ljigav za komentirati, kao i za projiciranje hoće li se sada desnica povući pred ljigavcem i otkazati "manipulirani" prosvjed. U jedno sam sada siguran, veliki prestaju vladati kada mali prestanu puzati. Poraz Plenkovića je time veći, a toga su svjesni svi akteri današnje politike u Hrvata.

PO
potrebi
19:51 07.11.2025.

Braniteljske udruge su odlično opisale lažljivu medijsko-političku histeriju. U toj svojoj histeriji uspjeli su isključivo svojim lažima pridobiti veliki dio javnosti na stranu onih što u svojim velikosrpskim pjesmama prisvajaju hrvatske gradove, strašno i jadno. Prosvjednike prikazali huliganima dok kod druge strane svjesno, manipulatorski izmišljali srpske lažne branitelje. Laži im ti sami demantiraju. Puno je tu mutnoga što se u ovakvom mainstreamu ne spominje od samoga neprijavljenog skupa SKD Prosvjeta, etiketiranja, laži... Čim takvi mediji gluposti onog nebitnog bezobraznog Ivoševića prenose zauzevši "svoju stranu" i ja ću svoju. Podrška prosvjedu kojega bi najradije neki opet zabranili.

