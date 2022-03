Hajdaš Dončić: SDP i Možemo mogli bi zajedno na izbore, kandidat za premijera mora biti Grbin

U televizijskoj emisiji Večernjeg lista gostovao je potpredsjednik SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić koji se osvrnuo na goruće probleme s kojima se trenutno bori Vlada RH čiji je premijer najavio rekonstrukciju, ali komentirao je i stanje u SDP-u koji također gubi saborske zastupnike.

Zadnji u nizu je Stjepan Kovač, bivši gradonačelnik Čakovca koji je napustio stranku nakon što je protiv njega USKOK podigao optužnicu. Iako je već bio suspendiran, Hajdaš Dončić objasnio je kako je Kovač otišao samoinicijativno, ali nakon što je stranka reagirala.

- U trenutku kada su protiv njega pokrenuti izvidi, on je automatski bio suspendiran čime mu je bilo zamrznuto članstvo i nije sudjelovao ni na jednim izborima. Tek kada je USKOK dignuo optužnicu, jer se moglo dogoditi da USKOK ne podigne optužnicu, u razgovoru s centralom na Iblerovom, on je postupio kao što bi svatko trebao i napustio je stranku. Nije ga se prisililo, ali shvatio je da mu je veći teret da je član političke stranke. Ipak, da razgovor nije urodio plodom, bio bi isključen iz stranke - potvrdio je Hajdaš Dončić.

Osim s Kovačem, ovako bi postupili I s drugim članovima jer, kako kaže potpredsjednik SDP-a, riječ je o stranci koja ima nultu stopu tolerancije na takve radnje. U trenutku kada se podigne optužnica, kaže, ljudi se samoinicijativno isključuju ili to učini stranka. Iako Dončić tvrdi da je sve u redu, činjenica je da u posljednjih šest mjeseci ta stranka ostala bez 18 saborskih zastupnika, odnosno, s čak 31 zastupnika pali su na njih 13. Dio je izbačen, dio je bio nezadovoljan vodstvom stranke. Problem, Dončić ne vidi jer, primjerice, Stjepan Kovač nije niti dolazio u Sabor. Iako to je problematično, nikoga se, kaže, ne može prisiliti da dolazi u Sabor.

O navodnom pismu koje je Kovač uputio stranci u kojem piše da se ne osjeća krivim, Dončić nije komentirao jer, kaže, pismo nije pročitao. Ipak, sva vrata Kovači nisu zatvorena ukoliko optužnica ne bude prihvaćena. Treba vidjeti kako će proces ići do kraja - zaključio je Dončić iako se složio da, ako su istinite stvari koje mu se stavljaju na teret, riječ o potpunoj budalaštini.

- Opet želim naglasiti da imamo nultu stopu prema tome, prvo ide zamrzavanje saborskog mandata, a onda I izlazak iz stranke - potvrdio je Dončić.

Po pitanju najavljene rekonstrukcije Vlade, Dončić je kazao kako je sve više jasno da je Plenković pao padobranom iz Brisela i da je imao užasno loš izbor suradnika. Ministar vanjskih poslova govori nerazumno, ministar obrane se uopće ne spominje u rekonstrukciji, ministar obnove je u zatvoru. Svi ovi nagomilani problemi mogu se riješiti prijevremenim izborima.

- Iako se u ovoj situaciji svi pitaju je li pravo vrijeme za nove izbore, ja kažem da je. Ako se izbori mogu održavati u drugim europskim državama poput Slovenije i Mađarske, zašto ne u Hrvatskoj. Ja sam pobornik liberalne demokracije, ako osam klubova traži nove izbore, oni se moraju dogoditi. Ipak, ako do toga dođe postavlja se pitanje je li opozicija spremna?

- Fućkaj ti opoziciju ako nije spremna, nas je manje, ali mi smo uvijek spremni. Je li vama normalno da premijer najavljuje tjedan dana u medijima da će rekonstruirati Vladu? To se ujutro dođe na sastanak i odradi, kome se to najavljuje? Do sada će biti 17-18 zamijenjenih ljudi, automatski je trebalo doći do rušenja Vlade - oštro je komentirao Plenkovića.

Ukoliko ipak dođe do izbora, u što Dončić sumnja, SDP bi, kaže, koalirao s prirodnim partnerima, ljevicom, iako nisu razgovarali konkretno.

- O strategiji bi odlučili detaljnom analizom, prvog partnera vidim u Možemo, ali i svima onima koji će proći izborni prag, a ne slažu se s Plenkovićem. O Mostu neću razgovarati, volio bi ih izbjeći. Oni naglašavaju da im je Plenković problem, a što da Plenković ode, došao bi netko tko njima odgovara i priklonili bi im se - direktan je bio Dončić. Iako je Možemo prvi na listi stranaka s kojima bi koalirali, može li se dogoditi da prijepori koji postoje na gradskoj razini te dvije stranke, postanu kamen spoticanja na nacionalnoj razini.

- Na nacionalnoj razini to ne bi utjecalo, ali zašto bi SDP Grada Zagreba samo klimao glavom I govorio da, pogotovo a radi se o velikim stvarima poput gradske plinare ili stadiona i skupština NK Dinamo. U svemu tome, kakvi su to prijepori? Moja pozicija je jasna, ja sam zagovornik toga da koaliramo s Možemo, a kao potpredsjednik SDP ne dozvoljavam da se naše gradske organizacije gaze već želim produktivan razgovor u svrhu našeg najvažnijeg cilja a to je da zajedno pokušamo pobijediti na parlamentarnim izborima. Koalicija je uvijek bolja kada ima malo tenzija, sve bi se moglo ispeglati. Gotovac je sveučilišni profesor, s njim se da razgovarati - objasnio je Hajdaš-Dončić dodavši, kako bi u slučaju prijevremenih izbora kandidat za premijera bio predsjednik SDP-a, Peđa Grbin.

Komentirao je zamjenu za ministra Ćoriću, rekavši kako je čuo da je ta pozicija davno obećana kandidatu gradonačelnika Zagreb, Davoru Filipoviću.

Tijekom gostovanja, Siniša Hajdaš Dončić, osvrnuo se na trenutno stanje u Europi, odnosno kako će se ono odraziti u državi i nije bio previše optimističan. Dapače, zabrinut je jer inflacija divlja, u veljači inflacija bila šest posto i sada, kaže, postoji razlika BDP deflatora i potrošačke košarice. Najveću inflaciju su doživjeli siromašni jer najveći dio svog prihoda troše na hranu i prijevoz. U hrvatskoj, po zadnjim istraživanjima je 10 posto stanovništva siromašno i oni će biti najviše na udaru.

- Očekujem od Vlade rast dohotka, te, iako se Marić neće složiti s tim, smanjenje PDV-a na gorivo. Što će se dogoditi nitko ne zna. Koronavirus i rat stvorili su velike probleme u svim sektorima i ekonomski sam jako zabrinut. Također, treba znati da je turizam iznimno bitan za državni BDP, ali velike su oscilacije i treba realno gledati da sezona možda neće biti tako uspješna. Ljudi će si uskraćivati dokolicu, dolazit će na kraće razdoblje i manje će trošiti. Ukoliko se situacija do Uskrsa smiri do Uskrsa, ako se omekšaju energetski putevi, onda postoji mogućnost da bude sve u redu, ali ako se prolongira nema mjesta optimizmu - zaključio je Hajdaš Dončić na kraju emisije.