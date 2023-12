Habijan: Akteri afere su bivši savjetnik, novinar i Most, nitko od njih nije iz HDZ-a. Grmoja: Besramni ste

U emisiji Otvoreno gostovali su Nikola Grmoja (Most), Davorko Vidović (Socijaldemokrati), Dario Hrebak (HSLS) i Damir Habijan (HDZ), koji su komentirali još jednu smjenu u Vladi premijera Andreja Plenkovića. On je, da podsjetimo, u utorak razriješio dužnosti ministra gospodarstva Davora Filipovića i njegova savjetnika Juricu Lovrinčevića.

Davorko Vidović je na početku rekao kako ove smjene pokazuju kontinuitet ne samo ove Vlade nego sustava upravljanja koji imamo u zemlji 30 godina.

- Stvorena je jedna klijentelistička mreža u kojoj su ovakve pojave zakonitost. To nisu ekscesi, mi nismo Švicarska, Austrija ili Njemačka pa se to tako nešto dogodi pa smo zgroženi. Mi bismo morali biti zgroženi da imamo sustav koji producira ovakve afere, ovakvo prisvajanje javnoga dobra, ovakvo pljačkanje građana. To naši građani više ne mogu podnijeti. Ne vrijede nam, danas sam razgovarao s nekim ljudima u HDZ-u, ne vrijede vam ništa Pelješki mostovi, tuneli, sve o čemu pričate. Dokle god imamo državu koja je nefunkcionalna, odnosno koja na ovakav brutalan način, kada netko kaže 'Ja imam Hrvatske vode, Imam energetsku agenciju, Imam ovo, Imam ono', dakle, gdje se krade, a tek ćemo vidjeti zapravo što iz ovoga stoji - naglasio je Vidović u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.



Damir Habijan je naglasio da su za Vladu bitni rezultati, ali i to da nitko uključen u aferu nije iz HDZ-a. - Hajdemo biti potpuno otvoreni. Tko su, nazovimo ih dionici, nazovimo to aferom? Dakle, imamo bivšeg savjetnika, bivšeg ministra, koji je nestranačka osoba, odnosno, ne znam je li nestranačka osoba, ali nije član HDZ-a, imamo novinara koji nije član HDZ-a i imamo trećeg dionika, to je Most. Imamo tri aktera, nitko od njih nije iz HDZ-a. Zato ne bih volio, odmah na početku da krenemo i ono što je danas u javnom prostoru, da se ponovno govori o nečemu i veže uz HDZ - objasnio je Habijan.

Na to mu je odgovorio Grmoja. - Gospodin Habijan je besramniji od Plenkovića. Premijer je jasno razdvojio dvije situacije. Prva je situacija ova koruptivna afera, a druga situacija je da smo mi dobivali informacije vezano uz drugu aferu 'Plin za cent', gdje je upletena dakle cjelokupna Plenkovićeva vlada, sam Plenković, gdje su tajkunu Vujnovcu prodavali plin za jedan cent. Gospodin Habijan je tu poslan, to je čovjek koji uopće ne vodi računa o tome kako će ga gledati. On će braniti ovu koruptivnu Vladu do zadnjeg daha - istaknuo je Grmoja u HRT-ovoj emisiji.



Što se tiče same afere "Plin za cent", Grmoja je rekao da je Most dobivao informacije s više strana. - Ja sam bio u kontaktu s novinarom Vlahovićem, ne s gospodinom Lovrinčevićem.

Rekao je kako je pretpostavljao da je Vlahovićev izvor informacija Lovrinčević. - On ga je u porukama oslovljavao s 'J' i rekao je da su podaci točni. No sve te podatke provjeravao sam i s kolegom Troskotom, koji je s drugih strana imao informacije. Na kraju se sve pokazalo točnim. Ja sam ispred DORH-a prvi izašao s informacijom da je PPD preuzeo 63% plina koji je HEP otkupio od INA-e po cijeni, i to odlukom Vlade u 47 eura po megavatsatu i onda ga tajkunu Vujnovcu prodavao za 1 cent. Dakle, sve se pokazalo točnim, pojasnio je Grmoja.

