Grmoja o smjenama: 'Informacije sam dobivao od novinara. S Filipovićem i Lovrinčevićem nisam komunicirao'

Saborski zastupnik Mosta i predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja rekao je u utorak da je informacije vezane uz aferu 'pola-pola' osobno dobivao od novinara Marina Vlahovića i s drugih strana, a sve su pokazale točnima.

- Bilo mi je drago da netko želi razotkriti taj kriminal, a kad su mi informacije dostavljene, počeo sam ih provjeravati i sve ono što sam preko Vlahovića i drugih dobivao pokazalo se točnim - rekao je Grmoja za RTL. - Nisam komunicirao niti s Filipovićem, niti Lovrinčevićem. Imao sam informaciju od istraživačkog novinara Vlahovića - dodao je.

Kazao je da mu je zanimljivo što je premijer Andrej Plenković na današnjoj konferenciji za novinare rekao da mu je od činjenice da je savjetnik ministra gospodarstva kupovao medije javnim novcem iz javnih poduzeća i sebi tražio povrat novca više problematično to što je Most dobivao informacije o kriminalu.

Rekao je da žele razotkriti korupciju i srušiti tu korumpiranu kliku te da će s tim ciljem "šurovati sa svima koji su se spremni pokajati", no osobno nije o ovome slučaju komunicirao s ministrom i s njegovim savjetnikom.

- Drago mi je da razbijamo ovaj hvarski kartel, s jedne strane Barbarić, Vujnovac, Mario Radić iz Domovinskog pokreta, Josip Jurčević, bivši djelatnik SOA-e, a da se razbija i drugi gdje su Lovrinčević, Filipović i ostali - kazao je.

Po njegovim riječima, zastrašujuće je da Lovrinčević kaže da se ne smije doznati da javni budžet iz javnih poduzeća dijele po javnim medijima, u transkriptima jasno stoji da je za to zadužen Plenković, da on potkupljuje medije i anketne kuće javnim novcem, zbog čega je Most danas zatražio istražno povjerenstvo.

- Ako je Filipović postavio Lovrinčevića, onda je on odgovoran, a isto tako je Plenković odgovoran jer je postavio Filipovića, kao što je postavio trideset ministara koji su većinom otišli zbog korupcije. To mora biti njegova zapovjedna odgovornost - istaknuo je.

VIDEO Plenković smijenio Davora Filipovića i Juricu Lovrinčevića