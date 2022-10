UŽIVO Grmoja udaljio Zekanovića sa sjednice i proglasio stanku: HDZ je poslao provokatora

Saborsko Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije održala je danas s početkom svoju drugu sjednicu na temu afere u Ini.

Predsjednik Vijeća, Mostov Nikola Grmoja, po drugi je put na sjednicu, kako bi se i njih saslušalo, pozvao i premijera Andreja Plenkovića i bivšeg ministra Tomislava Ćorića. Obojica su opet taj poziv odbili. A poziv za sjednicu upućen je i članovima uprave INA-e Niki Daliću, Barbari Dorić, Darku Markotiću, Ivanu Krešiću i Davoru Mayeru.

Tijek događaja:

11:58 - Grmoja je zamolio prisutne zastupnike da ne nasjedaju na provokacije.

11:43 - "Što ste vi ovdje uopće dolazili? Kažete da ne želite ulaziti političke igre, a s druge strane ste lutak. Nismo čuli ništa o korupciji. Je li istina da vi primate oko 2 milijuna kuna godišnje od državnih poreznih obveznika? A vi ste i ove godine toliko dobili. Je li istina da je 2016. godine da je Most urgirao da vi ostanete na svojoj poziciji i da je vaša cijena 2 milijuna kuna? Kolega Raspudiću, budite tiho ili će vas Grmoja izbaciti vani", kazao je Zekanović.

"Gospodine Zekanoviću, postavite pitanje", kazao je Grmoja.Grmoja je dao opomenu Zekanoviću nakon što je on pitao Mayera je li on tamo jer ga je Plenković izbacio iz Ine.

"Nije to pitanje, već je to vaš performans", dobacio je Grmoja.

Mayer je na početku svojeg odgovora ustvrdio da on ne zarađuje iznos koji je malo prije ustvrdio Zekanović jer on ne radi za Inu do 2020. godine. Zekanović je potom počeo glasno komentirati, te ga je Grmoja opomenuo, a Mayer zamolio da mu dopusti da odgovori na pitanje. Nakon što je Zekanović nastavio, Grmoja ga udaljio sa sjednice. Pojedini oporbeni zastupnici počeli su pljeskati.

"Proglašavam stanku. HDZ je poslao provokatora", objasnio je.

11:34 - Grmoja je pitao Mayer o opciji rušenja kvoruma.

"Odluka o zatvaranju rafinerije iz gledišta dioničara ima smisla. Imate međunarodne kriterije o rafineriji. Rafinerija Sisak je bila zastarjela rafinerija, ali je njezino zatvaranje značilo da vi gasite jedan grad i da vi radite dugoročnu priču za jednu državu. U ovom trenutku mi ne možemo reći do kad bi ona radila, naš prijedlog je bio da radi barem do modernizacije rafinerije Rijeke. Što se tiče opcije rušenje kvoruma, mi smo nekoliko puta prijetili s time. To nije nikome ugodno", napomenuo je.

11:18 - Davor Mayer počeo je sa svojim svjedočanstvom.

"Kao bivši član Uprave Ine, imam neka ograničenja oko poslovne tajne. Neko vrijeme nakon ovog saslušanja neću davati izjave medijima", kazao je na samom početku.

Napomenuo je kako je kriterij da naftnim korporacijama rade ljudi koji imaju iskustva u naftnim kompanijama, što nije uobičajeno u Hrvatskoj.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 18.10.2022., Zagreb - U Saboru je pocela 26. sjednica Nacionalnog vijeca za pracenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, koje na dnevnom redu ponovno ima upravljanje trgovackim drustvom INA d.d. Od pozvanih pozivu se odazvao samo Davor Mayer. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

"Proces dekarbonizacije će trajati još barem 30 godina. Republika Hrvatska nema pod potpunom kontrolom energetske djelatnosti od 2009. godine. Od 2009. godine Ina postaje podružnicom, iako smo mi voljeli reći kako je riječ o optimizaciji, kako ne bismo nikoga uvrijedili. Danas imamo rezultat da je kompanija pod nadzorom Mađarske upravlja strateškom kompanijom Hrvatske. U nijednom dijelu mojeg iskaza moram naglasiti da nemam ništa protiv stranog kapitala niti Mađarske. Mislim da mi moramo imati koncentraciju na našem interesu", istaknuo je Mayer.

Kazao je da su oni 2014. godine dobili "od danas do sutra" prijedlog za zatvaranje rafinerije Sisak.

"Mi smo se javili ministru. Imali smo ponoćni sastanak. Informiran je bio i tadašnji premijer. Jedini način je bio da srušimo kvorum. To nije popularna odluka. Imamo 2016. godine kad je premijer Plenković najavio da ide u povratak Ine. Naše razmišljanje je bilo da moramo kupiti vrijeme da ne oštetimo kompaniju u slučaju da Hrvatska je vrati"

"Mi svoje stručnjake odbacujemo kako se mijenjaju politike, a onda se događa da pregovore vode političari, a ne stručnjaci. Zna se koliko godina moraš raditi u nekom poslu da bi bio slučaj. Od 2009. godine svaki predsjednik Uprave su odreda mađarski državljani. Zašto naš strateški partner ima svoje državljane na čelu? Vi imate mađarskog državljanina na čelu hrvatske strateške kompanije, imate mađarskog državljanina koji odgovara mađarskim zakonima".

11:10 - Ovo tijelo je legalno, ali trenutno krši Zakon. I to je jako bitno. Neka hrvatski glasači znaju da je ovo cirkus u režiji SPD-a, Centra i Mosta. Želim vam da ste na čelu ovog tijela zauvijek jer to znači da se u oporbi - kazao je Zekanović Grmoji, koji mu je potom odgovorio kako će to odlučiti hrvatski narod.

11:05 - Svjedočimo o vijestima o gađenju riječke rafinerije. Ostali smo bez sisačke, a sad i bez riječke. Sasvim je jasno da su se dogodile štetne odluke i da je potrebno to propitati. Vladajući ne žele pokrenuti istražno povjerenstvo, pa nam je ovo jedini alat - kazao je na samom početku Nikola Grmoja.

- Bez obzira što svi koji prate ovu sjednicu znaju da je nezakonita, ja ću predložiti da se na iduću sjednicu dovedu dva bivša ministra iz Mosta, Slavena Dobronića i Tomislava Panenića koji su bili javno za gašenje rafinerije - predložio je Hrvoje Zekanović, te dodao da bi trebalo zvati i Božu Petrova.

Grmoja je poručio Zekanoviću da će on prvi glasovati za to.

11:00 - Počela je sjednica Antikorupcijskog vijeća.

Očekivanja od sjednice

Grmoju smo stoga jutros pitali zna li onda tko će se od pozvanih uopće odazvati današnjoj sjednici.

- Ovu sjednicu ne bih niti organizirao niti sazivao da nemam potvrdu, odnosno garanciju da će netko od pozvanih na nju doći. Dakle, imam potvrdu člana uprave Ine Davora Mayera da će se on odazvati i doći na razgovor s nama. Neće doći nitko više od pozvanih, bit će samo Mayer, no i to će biti sasvim dovoljno jer je Davor Mayer čovjek koji je u upravi Ine dugi niz godina, sve zna, o svemu ima podatke, zna sve o potezima i o ponašanju ključnih ljudi MOL-a, kao i hrvatske Vlade, a pogotovo ministra Tomislava Ćorića, kada je riječ o važnim hrvatskim strateškim interesima - kazao nam je jutros vrlo optimističnim glasom čelnik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja.

Budući da je premijer Plenković ponovni pokušaj Antikorupcijskog vijeća da ga "privede" na saslušanje proglasio potezom ekshibicionista koji su na neki način sklopili sumnjivi interesni pakt s bivšim šefom Janafa i Uskokovim optuženikom Draganom Kovačevićem, koji se prvoj sjednici Antikorupcijskog vijeća odazvao i svjedočio, a otada vodi i javnu polemiku s premijerom optužujući ga za štošta, istodobno najavljujući i tužbu protiv premijera, pitali smo Grmoju što kaže na te premijerove optužbe o komplotu s Kovačevićem koji si, prema premijerovim riječima, na taj način pokušava osigurati nešto u budućnosti.

- Dragan Kovačević je kadar Andreja Plenkovića, i to svima treba biti jasno. I on, kao i svi oni koji su u Ini bili ili će tamo tek doći jer će ih imenovati hrvatska Vlada, imaju ili će imati saznanja o tome što se tamo radilo ili će se raditi. Znači, tema sjednice nije Dragan Kovačević, tema je Ina i ono što ljudi koji o tome štošta znaju mogu reći. Danas imamo novog svjedoka na tu temu, i to unatoč svim silnim opstrukcijama. No upravo ti pokušaju da se sjednica opstruira pokazuju i dokazuju sav strah i očaj i premijera i Vlade. To je signal da smo na pravom putu da konačno rasvijetlimo što se sve događalo u Ini. - reče Grmoja.

Naravno, nije se moglo izbjeći ni pitanje tajminga. Naime, premijer Plenković danas dolazi u Sabor, ali ne na sjednicu Antikorupcijskog vijeća nego na saborsku planarnu sjednicu kako bi podnio izvještaj o radu Vlade. Kako je taj njegov dolazak najavljen i na dnevni red Sabora uvršten tek u petak, mnogi smatraju da je to učinjeno namjerno i planski kako bi se na neki način zasjenila sjednica Antikorupcijskog vijeća i pažnja javnosti usmjerila na premijerovo izlaganje o svom radu i radu Vlade.

- Izvješće o radu Vlade je prevažna tema. Nema veće, jače i važnije teme od toga. No, datum naše sjednice znao se puno prije i naravno da je stavljanje izvješća premijera o radu Vlade u isto vrijeme kada se održava i sjednica Antikorupcijskog vijeća smišljen potez. To je premijerovo izvješće namjerno temperirano baš danas i baš u isto vrijeme kako bi sjednica Antikorupcijskog vijeća dobila manje prostora u medijima. No, neće im taj plan poći za rukom. Javnost skoro pa da već unaprijed zna što će i kako će Plenković govoriti, kada je riječ o svom radu. Uvijek je to slično. Ali javnost ne zna što će danas reći Davor Mayer. To će javnosti, ma koliko se vladajući trudili, ipak biti zanimljivije - poručio je Grmoja.