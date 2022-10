'Oni koji neće htjeti raditi nedjeljom, neće moći dobiti otkaz. Oporba? Rade s nekim tko nosi keš u koferu i baca mobitel u Savu'

Danas se u središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu održao tjedni sastanak šireg Predsjedništva stranke.

Nakon samog sastanka, izjave za medije dao je premijer Andrej Plenković, koji se na početku osvrnuo na uredbu Vlade kojom su ograničene cijene naftnih derivata.

- Vlada će ovoga tjedna predložiti rebalans Saboru, a ministar je predstavio koncept i reforme zdravstva. Ministar Filipović je predstavio koncept izmjene Zakona o trgovini... Da nije bilo intervencije Vlade, poskupjeli bi i dizel i benzin, a Filipović će razgovarati s predstavnicima sektora u idućim danima. Sve ovo radimo kako bismo omogućili bolju situaciju za građane i gospodarstvenike. To je ono što je najbitnije. Bitno je da zadržimo cijene nafte i da budu održive. Nije dobro da imamo tako velik rast cijena na mediteranskom tržištu koje se reflektira na cijene za naše građane - komentirao je uredbu, pa se osvrnuo i na razgovore sa sindikatima javnih službi koje su odbili ponudu Vlade.

- Rekao sam da smo uspješni u vođenju dijaloga sa sindikatima. Napravili smo ogromne iskorake u odnosu na druge vlade kad govorimo o povećanju satnica, osnovica... Vjerujem da ćemo naći rješenje koje je održivo, ali smatram da su ponude, koje su bile na stolu, dobre, a mi ćemo ih modificirati ili poboljšati ako će trebati - komentirao je te kazao kako se razgovori sutra nastavljaju.

Kazao je i kako sutra u Saboru kreće rasprava o svim aktivnostima Vlade, dok će Plenković sutra održati obraćanje u ukrajinskom parlamentu.

Dotaknuo se i Antikorupcijskog vijeća i afere u Ini.

- Na nezakonit način djelovanja Antikorupcijskog vijeća ne treba trošiti riječi. Što god mi radili, oni vjeruju da je to da se skreće pozornost s Ine. Sve aktivnosti koje činimo proteklih godina, sve je to, naravno, skretanje pozornosti s Ine. A pritom je tu aferu u Ini otkrilo Ministarstvo financija! Trošiti riječi na te egzibicioniste bilo bi previše - kazao je pa se osvrnuo na Dragana Kovačevića.

- Oporba radi u dosluhu i dealu s USKOK-ovim optuženikom, nekom tko nosi keš u koferima i baca mobitel prije uhićenja u Savu. Glavni njegov jatak je Milanović, ali i Most. On napada mene i očekuje da ja napadam njega, a mi s njegovim uhićenjem i njegovom lopovštinom u Janafu nemamo ništa. Što on radi - investira u svoju budućnost pa da jednog dana druga vlast, što neće biti skoro, bude fleksibilnija u njegovom kaznenom progonu. To je jedna zaokružena vježba za koju nisam siguran da svi građani vide - kazao je.

Osvrnuo se i na obljetnicu pogibije general bojnika Blage Zadre na kojoj nije bio ministar Tomo Medved.

- Ako postoji jedan ministar koji je odao počast svim bitnim trenucima u Domovinskom ratu, onda je to sigurno naša Vlada i Tomo Medved. Ako uputimo našeg predstavnika, to znači da smo bili tamo. Što je s drugima koji nisu bili na pet posto događanja proteklih godina? Ovo je promašena tema - komentirao je.

Dotaknuo se i izmjena Zakona o trgovini.

- Smisao Zakona je da se nađe dobar balans između rada i obiteljskog života te nedjelje za koju se 70 posto građana izjasnilo da ne želi raditi. Napravit ćemo određene iznimke, a broj nedjelja koji bi bio radan je 16 od 55, uz nekoliko iznimni za službe koje uobičajeno rade nedjeljom - kazao je te dodao kako će svi koji rade nedjeljom biti ''adekvatno plaćeni''.

- A oni koji ne žele raditi nedjeljom, oni ne smiju dobiti otkaz - kazao je.

Ponovno se dotaknuo oporbe.

- Meni se čini da oporba ne može spavati bez nas. Što biste vi htjeli? Da ja kao rođeni Zagrepčanin i predsjednik Vlade sve probleme istovarim gradonačelniku ili je logično da Vlada vodi o svim krajevima i županijama? Oni vrijeđaju koga god hoće i koliko god hoće. Kad im se odgovori, onda cmizdre, plaču i kmeče - kazao je.

>> VIDEO Hit izjave Andreja Plenkovića: 'Je li alergija? Je li jugo?', 'Grintavac, Gargamel...', 'Ni psu, njegove cipele'