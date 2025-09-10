Grlić Radman u Jordanu: Hrvatska stoji iza rješenja dviju država i humanitarne pomoći Gazi

Na turneji po Bliskom istoku, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je u srijedu da Jordan ima istaknutu ulogu u regiji i predstavlja uzor, naglasivši važnost jordanskih napora u očuvanju regionalne stabilnosti usred aktualnih izazova. Na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom vanjskih poslova i iseljenika Aymanom Safadijem u Ammanu, Grlić Radman rekao je: "U Europi smo zabrinuti zbog sigurnosnih rizika povezanih s izraelskim ratom u Pojasu Gaze i cijenimo jordanske napore u tom pogledu." Dodao je da je Jordan čuvar islamskih i kršćanskih svetih mjesta u Jeruzalemu, što Hrvatska poštuje i podržava.

Istaknuo je da sljedeći korak mora biti "trajno rješenje za Palestince i Izraelce", naglasivši da "Hrvatska nikada nije odustala od svoje podrške rješenju dviju država i u potpunosti stoji iza njega." Naglasio je kako su "sigurnost i stabilnost regije za Hrvatsku prioritet", napomenuvši da Hrvatska "pažljivo prati razvoj događaja, komunicira s partnerima i spremna je učiniti sve što može kako bi pridonijela deeskalaciji situacije u regiji."

Izrazio je i hrvatsku "solidarnost s Katarom, njegovu ulogu u posredovanju te njegov značaj u očuvanju stabilnosti." Grlić Radman zaključio je da je "hrvatski prioritet ublažavanje patnje u Gazi i dostava humanitarne pomoći Palestincima, osobito najugroženijima, poput djece." Nakon Jordana, Grlić Radman posjetit će Siriju.