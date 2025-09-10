Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
Uhićenja diljem Hrvatske: Dvije USKOK-ove akcije u više županija
Što se događalo u pozadini uhićenja u Hrvatskim šumama
Detalji nove akcije USKOK-a i policije: Uhićeno 20 osoba, sumnjiče se za korupciju i porezne prevare
Poslušaj
Prijavi grešku
NA TURNEJI PO BLISKOM ISTOKU

Grlić Radman u Jordanu: Hrvatska stoji iza rješenja dviju država i humanitarne pomoći Gazi

Ministarstvo vanjskih poslova Jordana
Autor
Hassan Haidar Diab
10.09.2025.
u 11:18

Istaknuo je da sljedeći korak mora biti "trajno rješenje za Palestince i Izraelce", naglasivši da "Hrvatska nikada nije odustala od svoje podrške rješenju dviju država i u potpunosti stoji iza njega"

Na turneji po Bliskom istoku, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je u srijedu da Jordan ima istaknutu ulogu u regiji i predstavlja uzor, naglasivši važnost jordanskih napora u očuvanju regionalne stabilnosti usred aktualnih izazova. Na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom vanjskih poslova i iseljenika Aymanom Safadijem u Ammanu, Grlić Radman rekao je: "U Europi smo zabrinuti zbog sigurnosnih rizika povezanih s izraelskim ratom u Pojasu Gaze i cijenimo jordanske napore u tom pogledu." Dodao je da je Jordan čuvar islamskih i kršćanskih svetih mjesta u Jeruzalemu, što Hrvatska poštuje i podržava.

Istaknuo je da sljedeći korak mora biti "trajno rješenje za Palestince i Izraelce", naglasivši da "Hrvatska nikada nije odustala od svoje podrške rješenju dviju država i u potpunosti stoji iza njega." Naglasio je kako su "sigurnost i stabilnost regije za Hrvatsku prioritet", napomenuvši da Hrvatska "pažljivo prati razvoj događaja, komunicira s partnerima i spremna je učiniti sve što može kako bi pridonijela deeskalaciji situacije u regiji."

Izrazio je i hrvatsku "solidarnost s Katarom, njegovu ulogu u posredovanju te njegov značaj u očuvanju stabilnosti." Grlić Radman zaključio je da je "hrvatski prioritet ublažavanje patnje u Gazi i dostava humanitarne pomoći Palestincima, osobito najugroženijima, poput djece." Nakon Jordana, Grlić Radman posjetit će Siriju.

Ključne riječi
Gaza Palestina jordan Gordan Grlić Radman

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još