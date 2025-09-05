Naši Portali
POSJET ODGOĐEN

Izrael odgađa Macronov posjet: 'Zbog poteza Francuske suprotnih interesima Izraela'

Emmanuel Macron (président de la République Française), et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en conférence de presse lors du sommet de la Coalition des Volontaires, au palais présidentiel de l'Elysée à Paris
Foto: Firas Abdullah / Pool / Bestimag
1/3
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
05.09.2025.
u 02:00

Francuska inicijativa "ugrožava stabilnost na Bliskom istoku i potkopava nacionalne i sigurnosne interese Izraela".

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar izjavio je u četvrtak da posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Izraelu nije na dnevnom redu sve dok ne preispita svoju odluku o priznavanju palestinske države. U telefonskom razgovoru sa svojim francuskim kolegom Jean-Noëlom Barrotom, Sa'ar je pozvao Francusku da "ponovno razmotri" svoju inicijativu za priznavanje palestinske države, prema priopćenju izraelskog ministarstva vanjskih poslova.

"Sve dok Francuska nastavlja svoje napore i inicijative koje su u suprotnosti s interesima Izraela, takav posjet neće biti moguć", kazao je Sa'ar. Krajem srpnja, francuski je predsjednik najavio da će Francuska priznati Palestinu kao državu na Općoj skupštini UN-a u rujnu. Više od deset zapadnih zemalja, uključujući Kanadu, Australiju, Belgiju i Sloveniju, pridružilo se i pozvalo druge nacije diljem svijeta da učine isto.

Ta je odluka izazvala napetosti među dvjema zemljama, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu prošli je mjesec optužio francuskog predsjednika da "raspiruje antisemitsku vatru" u Francuskoj. Izraelska nacionalna televizija Kan u srijedu je izvijestila da je Netanyahu odbio zahtjev Emmanuela Macrona za posjet Izraelu, citirajući bivšeg francuskog zastupnika Meyera Habiba. U razgovoru sa šefom francuske diplomacije Barrotom, izraelski ministar vanjskih poslova rekao je da francuska inicijativa "ugrožava stabilnost na Bliskom istoku i potkopava nacionalne i sigurnosne interese Izraela".

diplomatska kriza Francuska Palestina Izrael

