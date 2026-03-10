FOTO Poskupjelo gorivo: Provjerite nove cijene benzina i dizela

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku dovela je do rasta cijena nafte na svjetskim tržištima, a Vlada RH zbog toga je ograničila cijene goriva. Kako je u ponedjeljak istaknuo premijer Andrej Plenković, Vlada je u dosadašnjim krizama pokazala da unatoč različitim prijetnjama za hrvatsko gospodarstvo i građane zna donositi odluke i voditi politiku koja omogućuje sigurnu opskrbu energentima i priuštive cijene. "Nužna je pravodobna, odgovorna i brza reakcija, a mi pokazujemo vodstvo i odgovornost na temelju iskustva kojeg imamo u godinama kriza koje su iza nas“, poručio je Plenković.

Zbog rata na Bliskom istoku došlo je do zatvaranja prolaza Hormuškim tjesnacem, kroz koji prolazi 20 posto svjetske trgovine naftom, stoga svaka nestabilnost u toj regiji ima neposredan utjecaj na globalno tržište energenata i posljedično na cijene goriva u Europi, pa tako i u Hrvatskoj. S obzirom na to, Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata i Uredbu o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Tim uredbama, Vlada određuje bazu za utvrđivanje cijena goriva po dvotjednom obračunskom razdoblju, snižava iznos premije energetskih subjekata koji se bave trgovinom naftnih derivata, kao i iznos trošarine za dizelsko gorivo.

Bez Vladinih mjera, cijena eurodizela bez aditiva porasla bi na 1,72 eura, odnosno za 24 eurocenta po litri. Vlada je limitirala rast na 7 eurocenti po litri, odnosno na cijenu od 1,55 eura. Eurosuper bi bez intervencije porastao na 1,55 eura, dok je mjerama maloprodajna cijena ograničena na 1,50 eura, odnosno za 4 eurocenta po litri više. Kada je riječ o plavom dizelu, cijena bi bila 1,06 eura, a mjerama je ograničena na 0,89 eura, odnosno rast će iznositi 9 eurocenta.

Foto: Vlada RH

Cijena ukapljenog naftnog plina u spremnicima bez mjera porasla bi s 1,67 eura na 1,87 eura po kg, dok će uz mjere cijena biti 1,70 eura, odnosno rast će 3 eurocenta. Kod ukapljenog naftnog plina u bocama, cijena bi bez mjera porasla s 2,38 eura na 2,58 eura po kg, dok će intervencijama rast biti ograničen na 2,40 eura, odnosno 2 eurocenta.

Vlada će u idućim tjednima, najavio je premijer, paziti što će se zbivati na tržištu i moguće reperkusije za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo. "Želimo izbjeći bilo kakvu lančanu reakciju i refleksije na naše gospodarstvo“, istaknuo je premijer Plenković. Dodao je da će ove cijene poslati poruku hrvatskim građanima i gospodarstvu da Vlada vodi računa o interesima i jednih i drugih te da uvijek radi na zaštiti hrvatskih interesa, pogotovo kad je riječ o krizama na koje nema značajan utjecaj nego se događaju globalno.

Foto: Vlada RH