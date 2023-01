Gradonačelnik Dukić optužuje za ucjenjivanje, a vatrogasci poručili: Ili plaće ili prosvjed u ponedjeljak

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić održao je danas sastanak s predstavnicima dvaju sindikata koji djeluju u sklopu Javne vatrogasne postrojbe Zadar - Sindikata vatrogasaca Rijeka – podružnica Zadar i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica Vatrogastvo Zadar te zapovjednikom JVP - izvjestili su iz gradske uprave dodajući da je gradonačelnik sindikalne predstavnike upoznao sa zakonskim obvezama i postupcima koje je bilo potrebno izvršiti s obzirom na aktualnu problematiku donošenja i obustave proračuna Grada Zadra za 2023. godinu, a s posebnim naglaskom na proces isplate plaća proračunskim korisnicima, među kojima su i djelatnici JVP Zadar.

- Istaknuo je kako je pri završetku izrada Odluke o financiranju nužnih rashoda kao privremenog akta na tri mjeseca kojim će se osigurati isplate plaća i svih ostalih materijalnih troškova te najavio isplatu plaća zadarskim vatrogascima i svim ostalim korisnicima gradskog proračuna do petka.

Bez sudjelovanja u razgovoru, predstavnici Sindikata vatrogasaca Rijeka – podružnica Zadar, koji u JVP Zadar broji 24 člana, nakon informacije o isplati plaća u petak napustili su sastanak uz najavu sindikalnog povjerenika Dina Lilića i člana tog sindikata Josipa Šare o prosvjedu u ponedjeljak ako plaće ne budu isplaćene.

U nastavku sastanka na kojemu su sudjelovali predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica Vatrogastvo Zadar, a koji broji 60 članova u JVP Zadar, razgovaralo se o nastavku pregovora vezanih uz povećanje plaća zadarskim vatrogascima te daljnjim ulaganjima u opremu. Za idući tjedan dogovoren je i novi sastanak na kojemu će se razgovarati o kolektivnom ugovoru.

Pročelnik za financije Ivan Mijolović upoznao je sudionike sastanka kako je za ovu godinu bilo planirano povećanje plaća za 10 posto kao i sredstva za isplatu regresa vatrogascima.

Povodom izjave za medije sindikalnog povjerenika Sindikata vatrogasaca Rijeka – podružnica Zadar kojom najavljuje prosvjed, gradonačelnik Dukić je izjavio:

- Kod mene nitko i nikada nije uspio ucjenama ostvariti svoje ciljeve, pogotovo one političke. A, nažalost, predstavnici Sindikata vatrogasaca Rijeka – podružnica Zadar upravo to pokušavaju. Kako drugačije objasniti njihov nastup na sastanku o materijalnim uvjetima vatrogasaca bez ijedne riječi osim najave prosvjeda i napuštanja sastanka. Ovaj radni sastanak organiziran je s ciljem razmjene mišljenja i iznošenja informacija i prijedloga o rješavanju trenutne situacije s proračunom i isplatu materijalnih primanja djelatnika JVP Zadar. Šteta za sve članove tog sindikata jer bila je to prigoda i za sudjelovanje u nastavku razgovora o kolektivnom ugovoru, poboljšanju uvjeta materijalnih primanja u JVP i nastavku ulaganja u vatrogasnu opremu. Zahvaljujem predstavnicima sindikalne podružnice Vatrogastvo Zadar na konstruktivnoj raspravi u kojoj su argumentirano istaknuli potrebu za žurnom i redovitom isplatom plaća djelatnicima, pokazali spremnost za daljnju suradnju u cilju poboljšanja uvjeta zadarskih vatrogasaca, ali i naglasili kako ne prihvaćaju sudjelovanje u prosvjedu koji je najavio predstavnik drugog sindikata - istakao je zadarski gradonačelnik Branko Dukić.

Podsjetimo, zbog blokade proračuna i traženja gradonačelnika da se zbog prihvaćenih amandmana oporbe proglasi nezakonitim, gradonačelnik je rekao kako su upitne place za gradske zaposlenike, a iz oporbe njega i HDZ optužuju za laži i pokušaj kontrole proračuna kao i u vrijeme dok je HDZ imao većinu.