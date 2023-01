HDZ: 'Zbog blokade neće biti plaća'. SDP ih prozvao da lažu, a Ričard poručio: 'Udba je krenula s proglasima…'

Zadar ozbiljno klizi prema izborima?! Spominju se Udba, tvornice laži, kriminal, ali i najavljuje da neće biti plaća za gradske zaposlenike. Naime, na dan kada je HDZ očekivao od oporbe koja ima većinu u gradskom vijeću, povlačenje amandmana, a koje HDZ drži nezakonitim, uslijedile su izvanredne konferencije za novinare, dramatični apeli, i priopćenja iz kojih se izlila gomila optužbi, ali dogovora nema.

Prvo je jutros zadarski gradonačelnik (HDZ) Branko Dukić na email adrese svih zaposlenika Grada Zadra i gradskih ustanova i poduzeća poslao dopis “u kojemu ih obavještava o razlozima zbog kojih je dovedena u pitanja isplata njihovih plaća.”

- Gradsko vijeće je po prvi put u 31 godinu od osamostaljena Hrvatske, 22. prosinca 2022. godine donijelo nezakonit proračun i time u potpunosti blokiralo funkcioniranje Grada. Izglasavanjem nezakonitih amandmana predloženih od strane Nezavisne liste Enija Meštrovića, SDP-a i Akcije mladih, temeljni dokument za funkcioniranje grada je postao neupotrebljiv. Prošlog petka sam službeno poslao Odluku o obustavi proračuna predsjedniku Gradskog vijeća i posljednji put pozvao vijećnike da u roku od 8 dana isprave nezakonitosti kako bi Grad mogao uredno podmirivati svoje obaveze, isplaćivati plaće svima vama, sufinancirati cijene boravka u vrtićima, stipendije, plaće, socijalna davanja, ugovorene projekte… - navodi zadarski.hr pismo gradonačelnika zaposlenicima, koji ih

obaviještava kako je gradska uprava u stalnom kontaktu s resornim ministarstvima i pravnim stručnjacima ne bi li, kako navodi, situaciju razriješili u najkraćem roku i kako bi, između ostalog, dobili svoje plaće.

- Ako žele izbore, imaju većinu i sutra mogu donijeti takvu odluku, samo neka omoguće normalno funkcioniranje grada - navodi gradonačelnik Branko Dukić. Iz oporbe pak pozivaju njega na ostavku i tek onda najavljuju ostavke u vijeću.

- Kad Branko Dukić (HDZ) zbog svoje nesposobnosti, bešćutnosti i arogancije podnese ostavku i ako se gradsko vijeće složi, podnijet će ostavku i svi vijećnici Akcije mladih. Mi se ne bojimo izbora - rekao je na konferenciji za novinare Ante Rubeša AM.

- Većina u vijeću dvije godine ne uspijeva odraditi niti jedan projekt u suradnji s izvršnom vlasti koju predstavlja Branko Dukić i HDZ. Laž je da će tete u vrtiću ostati bez plaće. Proračun se troši samo njihove provizije i izgradnju i Zadar je najveća praonica šporkog prljavog novca - rekao je Ante Rubeša.

Za demagogiju i laži u srijedu je HDZ i Dukića prozvao i predsjednik SDP-a Daniel Radeta.

- Isključivi krivac za trenutnu situaciju oko Proračuna u Gradu Zadru je HDZ, to jest, gradonačelnik Branko Dukić i njegovi savjetnici koji su donijeli Odluku o obustavi izvršenja Proračuna za 2023 godinu. Zastrašivanja građana o tom da neće biti struje, vode, sezone, a od danas i plaća u gradskim poduzećima zbog amandmana oporbe je samo kampanja HDZ-a koji je u ovih nekoliko dana pokazao da im je stalo jedino do njihovih izvršnih funkcija s apsolutnom kontrolom Proračuna i institucija, čak do te mjere da su spremni zaustaviti kompletan grad i projekte - istakao je Radeta.

Onaj kojeg se pak u većinski oporbenom zadarskom gradskom vijeću “najviše pita” (sedam vijećnika) Enio Meštrović alias Ričard oglasio se na društvenim mrežama pak u srijedu i to s kratkom porukom uz fotografiju “škatule s tamjanom” i u svom stilu: - "Udba je krenula s proglasima. Držmo se! Malo nas je al nas ima."

