Do sada smo u predizbornoj kampanji potrošili oko tri milijuna kuna; od toga smo kroz donacije prikupili 1,2 milijuna kuna, a ostalo je pokrila stranka. Ne znam koliko ćemo potrošiti do kraja, ali bit ćemo skromni i ostat ćemo u limitima zakonski propisanima za kampanju – kazala je novinarima Kolinda Grabar – Kitarović, aktualna predsjednica i kandidatkinja HDZ-a za novi predsjednički mandat na predizbornom skupu u Karlovcu. Osvrnula se i na slučaj u kojem je autobus njenog stožera udario automobil u Zagrebu u kojem su bili vozačica, njen otac i sin.

- Apsolutno nisam znala da je autobus udario u automobil, nismo to osjetili u vožnji. Tek sinoć sam saznala da se to dogodilo. Da sam znala kada se to dogodilo, u tom bih trenutku zaustavili autobus, izašla bih da vidim kako se osjećaju osobe u automobilu, jer zdravlje ljudi mi je najvažnije i tek tada bih ostavila nekoga da rješava pitanje osiguranja. Istina je što kažete da je posljednje vozilo iz naše kolone zvalo policiju zbog nesreće, ali meni to nitko nije rekao, nisu mi to prenijeli i zato sam im rekla svoje nezadovoljstvo. Razumijem protokol kod štićenih osoba, no obzirom da se po našem vozilo znalo tko je unutra, mislim da se tu moglo biti malo blaže, fleksibilniji i trebali su mi reći kako bih se odmah ispriča i ponudila pomoć. To sam napravila naknadno; susrela sam se s gospođom, ispričala se, pitala jesu li dobro, te za štetu koja im je nastala na vozilu i koju će riješiti osiguranje. Ponudila sam svoju pomoć – kazala je Kolinda Grabar – Kitarović. Dodala je da ne vidi razlog zašto bi vozač autobusa odgovarao ili bio kriv, obzirom da je vozio po naputcima i nalogu policije.

Aktualna predsjednica u Karlovcu je obišla gradilište budućeg Nikola Tesla Experience centra koji se gradi pored karlovačke Gimnazije, mjesta gdje je Tesla stekao jedino formalno obrazovanje u životu, a obišla je i Doma za starije i nemoćne sveti Antun, nakon čega je održala predizborni skup u Gradskom kazalištu Zorin dom na kojem je pozvala birače da odaberu budućnost, toleranciju, nastavak provođenja politike koja vodi ka napretku, a ne vraćanja u prošlost. Dodala je kako ovi izbori nisu pitanje 'sad ili nikad', jer da se to pitanje rješavalo 1991. godine, već da su ovi izbori trenutak odabira kojim putem želimo ići u stvaranju bolje Hrvatske u kojoj svoju budućnosti vide svi; mladi i stari. Dodala je da ne želi podjele ili eksperimente već kontinuitet rasta i suradnje.

Spočitavaju mi neki da sam se na nekim sastancima i susretima u svijetu 'progurala najprije u prve redove'. Pa nisam ja neka tamo Kolinda, ja sam predsjednica Hrvatske i meni, a to znači mojoj Hrvatskoj, je mjestu u prvom redu, među najboljima.Moja je dužnost pokazati gdje je mjesto mojem narodu i mojoj državi, a to je u prvim redovima – poručila je Kolinda.

Dodala je da je puno napravljeno i da neće dopustili da se razmišlja da samo žene s ljevice žele i bore se za prosperitet. - Ja sam vjernica, vjerujem u Boga, obitelj, u vas i domovinu, a pripadam desnom centru. Ja sam jedna od onih u Hrvatskoj koja je dokaz da se može uspjeti u međunarodnoj politici kao konzervativka koja voli Boga, domovinu i svoju zajednicu. Zato molim za veliki pljesak hrvatskim ženama- dodala je. Zahvalila je karlovačkom županu koju ju je podsjetio na sve datume kada je došla u Karlovačku županiju.

Vidljivo je da sam u pet godina bila među vama narode moj, u želji da vam pomognem. Ja nisam tu da bih zastupala svoje, već vaše interese narode moj i to ću i dalje raditi, kroz mene odlučujete o sudbini Hrvatske – dodala je Grabar – Kitarović u Karlovcu.

Podsjetila je da je 2003. godine bila jedna od ljudi na listi HDZ-a za 7. izbornu jedinicu u kojoj je bila i Karlovačka županija, a za vrijeme predizborne kampanje sin joj je imao 2,5 mjeseca, a do pobjede na izborima pola godine.

- Tada sam kolege molila da moje dijete bude sa mnom i da ga dojim dok on to bude htio. Zahvalna sam na strpljenju kolega koji su me često i čekali i brinuli o mom Luki koji danas ima 16 godina, sjajan je mladić koji želi ostati u Hrvatskoj i studirati na FER-u – prisjetila se predsjednica.

Pozvala je sve da pogledaju njen predizborni i predsjednički program; cjelovit i konkretan plan za predsjednički mandat, dodala je, kakav nema niti jedan drugi kandidat.

Želim odmak od prošlosti, čemerne, tužne i jadne. Idemo nastaviti putem zajedništva, jer želimo Hrvatsku za sve: Hrvatsku punu optimizma, vjere u sebe, svoje ljude. Hrvatska je već pokazala da ima svoje talentirane ljude koji žive i rade u svijetu i koji su među najboljima. Želimo se dičiti tim ljudima, stvoriti uvjere da se ti ljudi vrate u Hrvatsku. Glavno nam je pitanje svih pitanja rješavanja problema demografije i depopulacije Hrvatske. To je problem sigurnosti i opstanka naše zemlje.Vjerujte, ja, ministar unutarnjih poslova, obrane i ostali ministri u Vladi svakoga dana brinemo o vašoj sigurnosti. I zato kada čujete kritike na rad naše hrvatske policije iz vana, molim vas ne nasjedajte na te priče. Naši su policajci, vojnici, branitelji, vatrogasci, naši heroji koji nas štite od svih vremenskih nepogoda, ali štite i našu granicu i najdužu vanjsku granicu Europske unije. Naši policajci svakodnevno stoje duž granicu i profesionalno rade svoj posao i zato očekujem da EU bude zahvalna i nama i našoj hrvatskoj policiji na tome – dodala je predsjednica.

Poručila je da je Hrvatska u pet godina izgradila dobar Sustav domovinske sigurnosti, te da rade na tome da vojsci i policiji osiguraju najbolje uvjete rada. Dodala je da im je važan hrvatski čovjek; policajac, vojnik, njihove obitelji, te da će prvo uložiti u ljude, onda u tehnologiju.

Govorila je i o mladima i obrazovanju.

- Neka se mladi školuju vani, uče na najboljim svjetskim fakultetima, stažiraju. Osnujmo zakladu koja će stipendirati naše mlade da na najboljih svjetskim sveučilištima studiraju, ali da nakon toga dođu u Hrvatsku i prenesu nam nove ideje, da se ne vrtimo u krugu starih ideja. Mi jesmo i moramo ostati rame uz rame s najboljima kroz sve segmente, kao što smo to već dokazali kroz vanjsku politiku – dodala je Grabar – Kitarović.

Kazala je da je tražila da Zakon o blokiranima ide u treće čitanje kako bi se od ovrha izuzele božićnice, te kako bi se ljudima dala druga šansa za bolji život, jer, dodala je, svi griješimo, ali zaslužujemo novu šansu za život u Hrvatskoj, a ne vani. Kazala je da se zalaže i za rasterećenje poduzetnika i poslodavaca, te za imenovanje pravobranitelja za prava umirovljenika kako bi se glas umirovljenika čuo puno glasnije nego do sada.

Podržavam našu vojnu industriju jer su među najboljima u svijetu. Tu mogu donijeti puno poslova u svom području rada. Hvala županu što me podsjetio na moj posjet tvornici HS Produkt u Karlovcu gdje sam i držala njihovu jurišnu pušku. Poručujem da ja doista znam držati pušku u ruci i znam kako je upotrijebiti i kao vrhovna zapovjednica znam kako se vode oružane snage. U Domovinskom ratu nisam bila među braniteljima, ali od kada sam sazrela odlazim među vojnikinje i vojnike diljem svijeta, jer im želim poručiti da im dolaskom kao vrhovna zapovjednica pokazujem da sam ja spremna staviti svoj život na kocku za Hrvatsku koja se danas brani daleko od Hrvatske i da vam ja pokažem koliko duboko cijenim vaš rad, a posebno žrtvu vaše obitelji koje svakog dana mole za vas jer štitite Hrvatsku izdaleka – dodala je Kolinda Grabar-Kitarović u Karlovcu.

Kazala je da su za Hrvatsku svi čuli i svi joj se dive, posebno nakon uspjeha u sportu, te da se svi trebamo ponositi time:

- Hrvatski barjak, hrvatski crveno-bijeli kvadratići svugdje, pa i u Bosni i Hercegovini, to smo svi mi, budimo ponosni na to i stvarajmo bolju Hrvatsku, jednako uključivi prema svim građanima -poručila je Kolinda Grabar – Kitarović.