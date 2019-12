Moj je favorit predsjednica, puno je napravila u promociji Hrvatske

Proteklih godina gradonačelnik Vukovara Ivan Penava postao je jedan od medijski najeksponiranijih gradonačelnika u Hrvatskoj. Njegove su izjave jake, medijske konferencije praćene, pa su se, slijedom toga, pojavile i špekulacije za koga će glasati na predsjedničkim izborima.

Na Facebooku ste najavili da je vaš predsjednički kandidat Kolinda Grabar-Kitarović?

Moj kandidat za predsjednika od prvoga dana je Kolinda Grabar-Kitarović i u tome se ništa nije promijenilo. Radi svega što je predsjednica napravila i kako je pozicionirala Hrvatsku, smatram da svakako zaslužuje još jedan mandat na čelu države. Smatram da je argumentirano i dosljedno vodila Hrvatsku kao i da je sve ono što je radila veliki iskorak naprijed u odnosu na njezina dva prethodnika. Svakako da je u svemu što je radila bilo i pogrešaka, ali pogrešaka ima kod svih onih koji rade. Ona radi puno i puno je toga napravila za boljitak Hrvatske. Smatram da nam treba predsjednica njezine orijentacije i profila.

Što biste istaknuli kao pozitivne stvari zbog kojih bi birači trebali zaokružiti njezino ime i prezime?

To je svakako približavanje institucije predsjednika narodu, obilazak svih krajeva Hrvatske, komunikacija s građanima…To je svakako i njezin nacionalni naboj, tako da se svi i dalje sjećamo njezina ponosa dok je na SP-u, u dresu hrvatske reprezentacije, navijala za vatrene. Pridonijela je puno i promociji Hrvatske u svijetu i pozicioniranju države. Hrvatska danas i Hrvatska prije pet godina u svijetu su dvije različite države. Predsjednica je Hrvatskoj donijela neusporedivo značajniji ugled i poziciju.

Tko je favorit predsjedničkih izbora i koga vidite u drugom krugu?

Kolinda Grabar-Kitarović je svakako favorit i prvog i drugog kruga izbora te sam siguran da će pobijediti. Ne razmišljam o tome tko bi joj mogao biti suparnik u drugom krugu jer sam fokusiran na njezin uspjeh. Većina Hrvata dobro zna tko je tko, kako je tko radio, tko nas je vukao u “region” i slično. Siguran sam da građani to nisu zaboravili.

Postoje li u HDZ-u podjele oko predsjedničkih kandidata? Svjedočimo da čak i braća Tuđman imaju različite predsjedničke kandidate.

Ne bih to nazvao podjelama. Normalno mi je da postoje različita mišljenja pa time i različiti favoriti među predsjedničkim kandidatima. Uostalom, demokratska smo stranka. Kao narod skloni smo tražiti grijehe kod drugoga, a u istom trenutku zaboraviti sve ono dobro što smo još jučer slavili kao velike uspjehe. Neprihvatljivo mi je da se, kada je riječ o temama unutar jednoga svjetonazora ili orijentacije, ide đonom. Vrlo često se ne razmišlja o općem interesu i o tome da će možda već u drugom krugu izbora trebati podrška tih istih po kojima se toliko udara i koje se toliko proziva. Toga imamo ne samo u politici nego i u sportu i svim drugim područjima. Jednostavno smo takvi, to je nekakav naš društveni fenomen da vrlo brzo zaboravljamo sve emocije i uspjehe.

Smatrate li da predsjednik treba imati veće ovlasti?

To je teško i složeno pitanje. Vrlo često kod nas nisu problem mehanizmi i pravila, nego ljudi koji odlučuju o stvarima. Veće ovlasti predsjednika nisu primarno pitanje, nego je to kvaliteta tri stupa vlasti. Građanima je važna veća kvaliteta života, veće plaće i slične važne stvari za svakodnevni život, a manje koje je „brdo“ u Zagrebu za to zaslužno i tko je to osigurao.

Kako gledate na to da u kampanji prevladava prošlost, tko je gdje bio, što je radio i slične stvari?

Općenito mi smeta uvijek prvo traženje negativnoga kod političkog suparnika. Smatram da prisjećanja i pozivanje na prošlost nisu put uspjeha. Neće nam biti bolje kopamo li i istražujemo nešto loše ili pogrešku kod nekoga drugoga. Trebali bismo svi zajedno, kao društvo, raspravljati o viziji Hrvatske u budućnosti i o potezima i programima koji će donijeti bolji život. Nažalost, sada je takvih tema nedovoljno, svi se usredotočujemo na negativnosti i bavimo tričarijama. Radi toga se gubi fokus na prave teme, prijedloge i ideje o kojima bismo trebali razgovarati i raspravljati.

