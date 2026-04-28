Susjedi heroji u Splitu pokušali probiti vrata stana u plamenu: 'Nije se moglo disati'

Požar koji je u ponedjeljak navečer izbio u stanu u Doverskoj ulici na splitskom Mertojaku izazvao je paniku među stanarima zgrade, no zahvaljujući brzoj reakciji susjeda i vatrogasaca sve je završilo bez ozlijeđenih. Dojava o požaru zaprimljena je u 19.23 sata, nakon čega su na teren odmah upućene žurne službe. Na intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasna vozila i 13 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split i DVD-a Split.

Prema riječima stanara, najdramatičniji trenuci nastali su kada se gusti crni dim počeo širiti stubištem i hodnicima zgrade. Nekolicina stanara pokazala je veliku hrabrost pokušavajući provjeriti ima li koga u stanu prije dolaska hitnih službi. "Oni koji su prvi primijetili vatru pokušali su ući unutra. Dozivali su, ali nitko se nije odazivao. Čuo sam da su pokušali i razbiti vrata kako bi pomogli, no unutra je bila tolika količina dima da se nitko nije usudio zakoračiti. Jednostavno se nije moglo disati", rekao je za Slobodnu Dalmaciju jedan od stanara zgrade.

Stanari ističu da je proces napuštanja zgrade bio izuzetno brz i organiziran, unatoč strahu. "Sve je išlo brzinom munje. Mislim da smo svi bili vani za manje od pet minuta. Čovjek u takvim situacijama samo uzme ono najosnovnije i bježi, nadajući se najboljem. Moram pohvaliti vatrogasce i policiju, stigli su u sekundi", dodaje sugovornik Slobodne Dalmacije.

Zapovjednik smjene JVP-a Split Joško Šustić potvrdio je ranije da je požar brzo stavljen pod nadzor. "Reagirali smo dosta brzo. Od dojave nam je trebalo svega pola sata da lokaliziramo požar i u potpunosti ga ugasimo. Stan je bio zahvaćen vatrom, ali najvažnije je da je situacija sada potpuno riješena", kazao je Šustić. Dodao je kako tijekom pretrage stana i evakuacije nije pronađena nijedna ozlijeđena osoba. "Detaljno smo pregledali sve prostorije i nismo pronašli nikoga unutra. Svi su stanari na broju i na sigurnom", poručio je.