Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZNAK ZAHVALNOSTI BRIGADI

Medved na obljetnici Pauka najavio: 'U Imotskom gradimo novi braniteljski centar'

Ministar Medved posjetio je jednu od lokacija masovnih grobnica na podru?ju grada Zagreba
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
28.04.2026.
u 22:45

Svečanom akademijom obilježena je 35. obljetnica legendarne 4. gardijske brigade "Pauci", a ministar Tomo Medved najavio je da će država u iduće dvije godine u Imotskom izgraditi centar za branitelje kao znak zahvalnosti brigadi.

U povodu 35. obljetnice 4. gardijske brigade "Pauci" u utorak je u Solinu održana svečana akademija na kojoj je istaknuto da treba čuvati vrijednosti Domovinskog rata kao temelja Hrvatske, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je izgradnju braniteljskog centra u Imotskom. "U iduće dvije godine u Imotskom ćemo izgraditi braniteljski centar kao znak zahvalnosti 4. gardijskoj brigadi", rekao je ministar Medved koji je na svečanosti u Solinu bio i kao izaslanik predsjednika Vlade.

Pozvao je da se u hrvatskom društvu gradi ozračje u kojem hrvatski branitelji, kako je rekao, neće biti poniženi. "Pozivam i da njegujemo zajedništvo kakvo smo imali u Domovinskom ratu, što je pridonijelo našoj pobjedi nad velikosrpskom agresijom", istaknuo je te naglasio da je 4. gardijska brigada dala ključan doprinos oslobađanju Hrvatske u Domovinskom ratu. "Ovakvim svečanostima, kao što je 35. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade, otrza se od zaborava uloga i doprinos 4. gardijske brigade, ali i doprinos ostale tri gardijske brigade u oslobađanju Hrvatske", poručio je Medved.

Umirovljeni general Damir Krstičević istaknuo je da su četiri gardijske brigade nastale u teškim okolnostima kad je Hrvatska bila izvrgnuta velikosrpskoj agresiji i postale su temeljni kamen moderne Hrvatske vojske i nezavisne Hrvatske. Upozorio je kako današnje okolnosti u svijetu govore da sigurnost i mir nisu darovani jednom zauvijek. "Rat u Ukrajini pokazuje da se u današnjoj Europi mir i sloboda još uvijek mogu naći pod prijetnjom brutalne agresije", rekao je Krstičević. Dodao je da ratovi u Iranu i na Bliskom istoku potvrđuju koliko su globalna sigurnost, stabilnost i mir krhki i koliko brzo nesigurnost može prijeći granice regija i postati prijetnja svijetu. "Zato je važno da Hrvatska bude budna i da ulažemo u svoju vojsku", poručio je Krstičević.

Kazao je da su Vlada i premijer Andrej Plenković jasno prepoznali važnost ulaganja u obranu i sigurnost. Dodao je da je zato važno i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Četvrta gardijska brigada "Pauci" uspješno je sudjelovala u nizu važnih akcija u Domovinskom ratu - od oslobađanja juga Hrvatske, Maslenice, Oluje do operacije Južni potez. Kroz nju je prošlo više od 7.500 branitelja, oko 1.600 ih je ranjeno, a gotovo 200 je poginulih i nestalih. Naziv "Pauci" brigada je preuzela u čast svog zapovjednika Andrije Matijaša Pauka.

U Washingtonu vrije iza kulisa, JD Vance otvorio pitanje koje Pentagon izbjegava: 'Ne govore cijelu istinu'
Ključne riječi
Tomo Medved Damir Krstičević

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
MarkoFind
00:10 29.04.2026.

Interesantno kako HDZ poltroni po direktivi tumače da je na Ukrajinu izvršena agresija, dok na Iran nije. Jadno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!