Medved na obljetnici Pauka najavio: 'U Imotskom gradimo novi braniteljski centar'

U povodu 35. obljetnice 4. gardijske brigade "Pauci" u utorak je u Solinu održana svečana akademija na kojoj je istaknuto da treba čuvati vrijednosti Domovinskog rata kao temelja Hrvatske, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je izgradnju braniteljskog centra u Imotskom. "U iduće dvije godine u Imotskom ćemo izgraditi braniteljski centar kao znak zahvalnosti 4. gardijskoj brigadi", rekao je ministar Medved koji je na svečanosti u Solinu bio i kao izaslanik predsjednika Vlade.

Pozvao je da se u hrvatskom društvu gradi ozračje u kojem hrvatski branitelji, kako je rekao, neće biti poniženi. "Pozivam i da njegujemo zajedništvo kakvo smo imali u Domovinskom ratu, što je pridonijelo našoj pobjedi nad velikosrpskom agresijom", istaknuo je te naglasio da je 4. gardijska brigada dala ključan doprinos oslobađanju Hrvatske u Domovinskom ratu. "Ovakvim svečanostima, kao što je 35. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade, otrza se od zaborava uloga i doprinos 4. gardijske brigade, ali i doprinos ostale tri gardijske brigade u oslobađanju Hrvatske", poručio je Medved.

Umirovljeni general Damir Krstičević istaknuo je da su četiri gardijske brigade nastale u teškim okolnostima kad je Hrvatska bila izvrgnuta velikosrpskoj agresiji i postale su temeljni kamen moderne Hrvatske vojske i nezavisne Hrvatske. Upozorio je kako današnje okolnosti u svijetu govore da sigurnost i mir nisu darovani jednom zauvijek. "Rat u Ukrajini pokazuje da se u današnjoj Europi mir i sloboda još uvijek mogu naći pod prijetnjom brutalne agresije", rekao je Krstičević. Dodao je da ratovi u Iranu i na Bliskom istoku potvrđuju koliko su globalna sigurnost, stabilnost i mir krhki i koliko brzo nesigurnost može prijeći granice regija i postati prijetnja svijetu. "Zato je važno da Hrvatska bude budna i da ulažemo u svoju vojsku", poručio je Krstičević.

Kazao je da su Vlada i premijer Andrej Plenković jasno prepoznali važnost ulaganja u obranu i sigurnost. Dodao je da je zato važno i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Četvrta gardijska brigada "Pauci" uspješno je sudjelovala u nizu važnih akcija u Domovinskom ratu - od oslobađanja juga Hrvatske, Maslenice, Oluje do operacije Južni potez. Kroz nju je prošlo više od 7.500 branitelja, oko 1.600 ih je ranjeno, a gotovo 200 je poginulih i nestalih. Naziv "Pauci" brigada je preuzela u čast svog zapovjednika Andrije Matijaša Pauka.