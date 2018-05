Goran Aleksić u 'Nedjeljom u dva': Martina Dalić će sigurno otići

Saborski zastupnik Goran Aleksić bio je gost u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva" u kojoj je s Aleksandrom Stankovićem razgovarao o aferi Lex Agrokor, Živom zidu, ekonomiji...

Osvrnuo se i na aferu Hotmail za koju je rekao:

- Nažalost, DORH radi vrlo sporo. Treba istražiti je li tko iskoristio svoj povlašteni položaj i povlaštene informacije da nekomu omogući da zaradi profit koji nije smio zaraditi. Moje je mišljenje da je potpuno pogrešan pristup tom problemu, da su ti ljudi trebali dobiti nekakvu plaću. To je trebalo dogovoriti odmah na početku i onda se mailovi mogu razmjenjivati. Martina Dalić će otići. Ona će sigurno otići. Oni će nju sačuvati do nagodbe. Iako ja mislim da oni griješe, trebali bi je odmah maknuti, jer nagodba će biti s njom ili bez nje, naglasio je Aleksić. Dodao je i da je on na mjestu premijera, da bi joj rekao da mora otići.