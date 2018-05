Grmoja: Martinu Dalić nitko ne može rehabilitirati i ona definitivno mora otići

Most nezavisnih lista, održao je u subotu u Sisku devetu programsku konvenciju, pod nazivom "Pokret ostanka", s koje je poručeno da su reformske, zakonske i druge promjene nužne da bi Hrvatska postala poželjnijom za život.

Saborski zastupnici i stručni suradnici Mosta govorili su o ukupno šest područja, koja po njihovom mišljenju, zaslužuju hitne promjene.

Petra Mandić predstavila je demografske i radne inicijative kojima bi se ljudima povratilo povjerenje u državu i usporio pad broja stanovnika. To je, uz ostalo, delimitiranje roditeljskih naknada za djecu do treće godine, uvođenje rada s pola radnog vremena do 10. godine djeteta, uvođenje dječjeg doplatka za djecu iz obitelji sa četvero i više djece neovisno o imovinskom cenzusu, promjene u strategiji predškolskog odgoja i obrazovanja, te financiranje prijevoza učenika i sufinanciranje udžbenika.

Radne inicijative, kako je rekla, odnose se na promjene Zakona o radu.

Sonja Čikotić je govorila o reformama javne uprave, koja bi se morala temeljiti na uvođenju sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Hrvatske, projekt e-poslovanja, te razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi. Na taj bi se način, kako smatra, ostvarila jednaka usluga građanima u svakom dijelu zemlje.

Maja Grubišin ocijenila je da imamo 'jedan od lošijih pravosudnih sustava u Europi', te se zauzela za unapređenje organizacijskog i procesnog dijala pravosuđa. Ciljevi Mosta su jačanje vladavine prava i jednakosti građana pred zakonom, podizanje kvalitete pravosudnog sustava i povjerenjenja građana u njega, te otklanjanje negativne selekcije kod postupka imenovanja sudaca i državnih odvjetnika, kazala je.

U području energetike, Ante Čikotić je predstavio prijedlog Zakona o mikrosolarima, kao oblik samoopskrbe električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Iako je Hrvatska među vodećim zemljama po broju sunčanih dana, samo 0,3 posto električne energije dobivamo od sunca, pa bi se predloženim zakonom taj omjer promijenio, naveo je.

O zakonskim prijedlozima Mosta u području zdravstva, i onih u proceduri i onih u pripremi, govorio je Ivan Bekač. Ocijenio je da je zdravstvena slika nacije loša, a može se mijenjati jedino unapređenjem primarne zdravstvene zaštite koja je zanemarena. Nužno je zaustaviti odljev zdravstvenih radnika, kojih je u Hrvatskoj sve manje, dodao je.

Antonio Pešut rekao je da je poreznim promjenama hrvatsko poduzetništvo moguće učiniti profitabilnijim i djelotvornijim. Zato Most uz promjene Zakona o radu, predlaže ukidanje poreza na "isplaćenu dobit", akontacije poreza na dobit i obvezne revizije za sve male poduzetnike.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja govorio je o funkcioniranju Kluba zastupnika Mosta u Saboru, za kojeg je ustvrdio da je najaktivniji. Među deset najaktivnijih zastupnika čak su četvorica Mostovaca, rekao je.

Na pitanje novinara nakon konvencije očekuje li da će ministrica gospodarstva Martina Dalić nakon afere mailova odstupiti s funkcije, Grmoja je rekao kako je očekivao da će to učiniti nakon sastanka u Vladi.

"Po meni je ključno pitanje tko je Šavorića doveo u taj tim, pa se nema što čekati nagodba. To je jedan spin koji dolazi iz Vlade, jer nagodba ovisi jedino o vjerovnicima, a nema nikakve veze s Martinom Dalić. Mislim da Andrej Plenković ne može više stajati iza Martine Dalić i ona definitivno mora otići i više je nitko ne može rehabilitirati", ustvrdio je Grmoja.