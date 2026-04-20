Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLUE ORIGIN

Bezosova raketa uspješno se vratila nakon trećeg lansiranja, no napravila je jednu grešku u misiji

Blue Origin's New Glenn Rocket Launches BlueBird 7 from Cape Canaveral, Florida.
Foto: Joe Marino/NEWSCOM
1/3
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
20.04.2026.
u 08:05

Cilj Blue Origina je koristiti sustav New Glenn kako bi se natjecao s Elon Muskovim SpaceX-om, koji trenutno dominira tržištem komercijalnih lansiranja.

Raketa za teške terete New Glenn tvrtke Blue Origin postavila je satelit u krivu orbitu tijekom svog trećeg lansiranja, objavila je u nedjelju svemirska tvrtka koju je osnovao Jeff Bezos. Tvrtka je izjavila da se okolnosti još istražuju. "Trenutno procjenjujemo i ažurirat ćemo podatke kada budemo imali detaljnije informacije", rekli su iz Blue Origina.

Raketa je lansirana prema planu s lansirne baze Cape Canaveral na Floridi, što je prvi put da je prethodno korišteni raketni potisnik ponovno upotrijebljen. Potisnik je uspješno sletio na platformu u Atlantiku nakon odvajanja. Međutim, satelit, nazvan Blue Bird 7, postavljen je u orbitu nižu od predviđene, potvrdio je AST SpaceMobile, proizvođač satelita.

New Glenn je stigao u svemir u svom prvom letu u siječnju 2025. U svojoj drugoj misiji oko 10 mjeseci kasnije, ponio je u svemir dva NASA-ina orbitera za Mars. Cilj Blue Origina je koristiti sustav New Glenn kako bi se natjecao s Elon Muskovim SpaceX-om, koji trenutno dominira tržištem komercijalnih lansiranja.
Ključne riječi
Jeff Bezos sateliti Blue Origin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!