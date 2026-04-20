Bezosova raketa uspješno se vratila nakon trećeg lansiranja, no napravila je jednu grešku u misiji

Raketa za teške terete New Glenn tvrtke Blue Origin postavila je satelit u krivu orbitu tijekom svog trećeg lansiranja, objavila je u nedjelju svemirska tvrtka koju je osnovao Jeff Bezos. Tvrtka je izjavila da se okolnosti još istražuju. "Trenutno procjenjujemo i ažurirat ćemo podatke kada budemo imali detaljnije informacije", rekli su iz Blue Origina.

Raketa je lansirana prema planu s lansirne baze Cape Canaveral na Floridi, što je prvi put da je prethodno korišteni raketni potisnik ponovno upotrijebljen. Potisnik je uspješno sletio na platformu u Atlantiku nakon odvajanja. Međutim, satelit, nazvan Blue Bird 7, postavljen je u orbitu nižu od predviđene, potvrdio je AST SpaceMobile, proizvođač satelita.

New Glenn je stigao u svemir u svom prvom letu u siječnju 2025. U svojoj drugoj misiji oko 10 mjeseci kasnije, ponio je u svemir dva NASA-ina orbitera za Mars. Cilj Blue Origina je koristiti sustav New Glenn kako bi se natjecao s Elon Muskovim SpaceX-om, koji trenutno dominira tržištem komercijalnih lansiranja.