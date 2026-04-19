Prije nekoliko tisuća godina imao golemu erupciju, a sada je otkriveno da se opet puni magmom

Jedan od najeksplozivnijih vulkana na Zemlji polako se ponovno puni magmom, objavio je Science Alert na temelju studije objavljene u časopisu Communications Earth & Environment. Prije otprilike 7.300 godina erumpirao je Kikai, kaldera smještena uz japanski otok Kyushu, a to je bila najveća poznata erupcija trenutnog geološkog razdoblja. Silovita erupcija rasula je materijal na površinu od 4.500 četvornih kilometara, a vulkanski je pepeo padao na velike dijelove Japana i Korejskog poluotoka. Vulkan od tada nije izveo ništa ni približno dramatično, ali je i dalje aktivan.

Prethodna istraživanja otkrila su dokaze nove vulkanske aktivnosti ispod kaldere Kikai, što je izazvalo zabrinutost da bi vulkan mogao ponovno erumpirati. Vulkani se nakon dugih razdoblja mirovanja mogu ponovno "probuditi", no nije poznato što sve točno utječe na te cikluse, što otežava predviđanje njihovih sljedećih katastrofalnih erupcija.

"Moramo razumjeti kako se tako velike količine magme mogu akumulirati kako bismo shvatili kako nastaju divovske erupcije kaldere", rekao je koautor studije Seama Nobukazu, geofizičar sa Sveučilišta Kobe. Istraživači su generirali seizmičke impulse zračnim topovima, a zatim mjerili kako ti impulsi putuju kroz zemljinu koru, otkrivajući podatke o tome što se nalazi ispod površine. Time je otkrivena velika magmatska komora koja je vjerojatno opskrbljivala prijašnju veliku erupciju. No, utvrdili su kako magma unutra ne izgleda kao ostatak stare. Također, kemijske analize sugeriraju da se njezin sastav razlikuje.

"To znači da je magma koja se sada nalazi u magmatskoj komori ispod lavine kupole vjerojatno novoubrizgana magma“, objašnjava Seama te dodaje kako žele usavršiti metode korištene u ovoj studiji, a cilj im je razviti sposobnost praćenja ključnih pokazatelja budućih divovskih erupcija.