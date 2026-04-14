Povijesni trenutak u Africi: Papa Lav XIV. u Annabi slijedi stope svetog Augustina

Dolazak pape Lava XIV. u Alžir nadilazi okvir protokolarnog posjeta i prerasta u snažnu simboličku i povijesnu gestu povezivanja prošlosti i sadašnjosti. Njegov dolazak u Annabu, grad duboko ukorijenjen u nasljeđu svetog Augustina, otvara prostor za dublje promišljanje o zajedničkim duhovnim, intelektualnim i kulturnim temeljima koji i danas oblikuju odnose između religija, naroda i civilizacija te potvrđuje trajnu relevantnost ideja nastalih prije više od šesnaest stoljeća.

Papa Lav XIV. stigao je u alžirski grad Annabu drugog dana svog povijesnog posjeta zemlji, slijedeći stope svog duhovnog oca, svetog Augustina, koji je u 4. stoljeću poslije Krista živio na ovom prostoru i ondje stvorio neka od svojih najvažnijih djela, koja i danas ostaju ključna teološka referenca za Katoličku crkvu. Grad, smješten oko 560 kilometara istočno od glavnog grada Alžira, dom je njegove poznate crkve i nositelj snažne povijesne i duhovne simbolike. Ova druga etapa Papina posjeta Alžiru posebno je značajna jer ponovno povezuje sadašnjost s dubokim intelektualnim i duhovnim korijenima. Sveti Augustin proveo je značajan dio svog života u Hippo Regiusu, današnjoj Annabi, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje i dalje snažno odjekuje u globalnom vjerskom i kulturnom pamćenju.

Papina prva postaja u Annabi bio je upravo drevni lokalitet Hippo Regius, čime je evocirano jedno od ključnih razdoblja Augustinova života, u kojem je živio, podučavao i oblikovao svoju misao prije nego što se intenzivnije posvetio društvenim i humanitarnim pitanjima. Time je naglašen i duh solidarnosti koji obilježava Papin posjet. Tijekom boravka sastao se s članovima Augustinskog reda, u susretu koji odražava duboku duhovnu povezanost između Pape i ove teološke i filozofske tradicije. Potom je predvodio misu u crkvi sv. Augustina, što se smatra vrhuncem posjeta zbog iznimnog vjerskog i povijesnog značaja tog čina.

Papa Lav XIV. ubraja se među one na koje je Augustin ostavio snažan utjecaj. Prilikom preuzimanja službe poglavara Katoličke crkve u svibnju 2015. godine opisao se kao „Augustin na putu“ te otvoreno istaknuo Augustina kao svojeg duhovnog oca. Te su riječi izazvale velik interes na globalnoj i regionalnoj razini za ovu povijesnu ličnost koja je živjela na području današnjeg Alžira prije više od šesnaest stoljeća i čija je misao duboko utjecala na razvoj zapadne kršćanske filozofije i teologije.

Sveti Augustin (354. – 430.) jedna je od najistaknutijih figura u povijesti kršćanske misli i filozofije. Rođen je u Thagasteu, na području današnjeg Souk Ahrasa u istočnom Alžiru, a značajan dio života proveo je u Hippo Regiusu, današnjoj Annabi. Smatra se jednim od četvorice velikih otaca Latinske Crkve i imao je presudan utjecaj na oblikovanje zapadne kršćanske doktrine. U svojoj je misli spojio filozofski racionalizam, osobito pod utjecajem Platonove filozofije, s kršćanskom teologijom, stvarajući sveobuhvatan intelektualni sustav koji je stoljećima ostao referentna točka zapadne civilizacije. Njegova djela, poput „Ispovijesti“ i „Božjeg grada“, i danas se proučavaju na najuglednijim sveučilištima i sjemeništima diljem svijeta te se smatraju temeljnim tekstovima zapadne kršćanske misli.

U vrijeme Papina posjeta, alžirske vlasti pokrenule su niz inicijativa usmjerenih na promicanje Augustinove ostavštine, uključujući nastojanja da se mjesta povezana s njegovim životom i djelom uvrste na UNESCO-ov popis svjetske baštine. U tom kontekstu pokrenut je projekt „Augustinove staze“, koji obuhvaća niz arheoloških lokaliteta povezanih s njegovim životom, poput Hippo Regiusa u Annabi, Thagastea u Souk Ahrasu i Madaurusa u M’daourouchu, kao i drugih nalazišta diljem zemlje, s ciljem da se ova bogata baština afirmira u nacionalnim i globalnim okvirima. Paralelno s tim, radi se i na osnivanju Centra za augustinske studije, koji bi trebao potaknuti znanstvena istraživanja i produbiti razumijevanje ove iznimne povijesne ličnosti.

Ove inicijative odražavaju širi institucionalni pristup reinterpretaciji nacionalne povijesti, koji nastoji istaknuti slojevitost i raznolikost alžirskog kulturnog identiteta. Istodobno, u Alžiru se nastavlja rasprava o Augustinovu mjestu u nacionalnoj povijesti, pri čemu se isprepliću različita tumačenja – od onih koji ga vide kao simbol kulturne dubine i pluralizma, do onih koji zagovaraju kritički pristup koji uzima u obzir povijesne i političke kontekste njegova djelovanja.

Prvi dan Papina posjeta Alžiru bio je obilježen jasnom potvrdom Augustinova simboličkog značaja i zajedničkih vrijednosti koje povezuju Alžir i Vatikan. U svom govoru u Velikoj džamiji u Alžiru, alžirski predsjednik Abdelmadjid Tebboune srdačno je pozdravio Papu, istaknuvši da Alžir njeguje nasljeđe svetog Augustina jednako kao i nasljeđe emira Abdelkadera, kojeg je opisao kao jednu od najvećih figura ljudske misli u povijesti, čime je dodatno naglasio njegovo mjesto u kolektivnom sjećanju zemlje.

S druge strane, papa Lav XIV. u svom je govoru na Trgu Riad El Feth naglasio da je budućnost u rukama muškaraca i žena koji grade mir, ističući kako će pravda uvijek nadvladati nepravdu te da nasilje, unatoč svemu, nikada neće imati posljednju riječ. Posebno je naglasio važnost međusobnog poštovanja kao temelja koji omogućuje narodima da zajedno napreduju i grade stabilnu budućnost.

Dvojica čelnika pokazala su podudarnost stavova i o ključnim međunarodnim pitanjima. Predsjednik Tebboune pohvalio je Papin stav o tragediji u Gazi, naglasivši da se pozicija Alžira podudara s pozivima Vatikana na pravdu za palestinski narod i ostvarenje njihovih neotuđivih prava. Također je ponovio spremnost Alžira za nastavak suradnje s Vatikanom u promicanju dijaloga, razumijevanja i jačanja kulture suživota i suradnje, dok je Papa potvrdio svoju čvrstu predanost miru i odbacivanju rata kao sredstva rješavanja sukoba.

Jedna od najupečatljivijih slika prvog dana posjeta bila je ona na kojoj se Papa nalazi s rektorom Velike džamije u Alžiru, Mamounom al-Qasimijem, ispred mihraba treće najveće džamije na svijetu, smještene u Mohammadiji u Alžiru. Ta je slika privukla veliku pozornost javnosti i brojnih komentatora zbog snažne simbolike koju nosi, predstavljajući jasnu poruku o važnosti međuvjerskog dijaloga i mogućnosti suživota u svijetu obilježenom dubokim podjelama.