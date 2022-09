Opet uhićen Tomislav Sabljo: Prijetio im smrću da bi se domogao nekretnine vrijedne 310.000 eura

Zagrebačka policija uhitila je 40-godišnjaka kojeg sumnjiči za pokušaj iznude, a neslužbeno doznajemo da je riječ o Tomislavu Sablji, jednom od optuženika u slučaju Tebra. Ovo je već drugi put da je Sabljo uhićen dok čeka da optužnica za akciju Tebra postane pravomoćna, a zadnji put bio je uhićen svega par dana nakon što mu je istekao maksimalni istražni zatvor vezan za akciju Tebra.

Priopćenje policije prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Iznuda“ u pokušaju na štetu 33-godišnjaka.

Naime, sumnja se da je osumnjičeni s unaprijed stvorenom namjerom protupravnog pribavljanja imovinske koristi, u više navrata tijekom 2014. i 2015. godine oštećenom pozajmio novac uz dogovorenu mjesečnu kamatu. Nakon što mu je oštećeni određeno vrijeme isplaćivao novac u dogovorenom iznosu kamate, uslijed financijskih poteškoća 33-godišnjaka, osumnjičeni je počeo učestalo ozbiljno prijetiti oštećenom.

U isto vrijeme osim prijetnji upućenih njemu, prijetio je i članovima njegove obitelji te su oni, iz straha za svoje živote, a na njegovo traženje, prenijeli vlasništvo svojih obiteljskih nekretnina ukupne vrijednosti od oko 310.000 eura i to na osumnjičenom bliske osobe. Od 2015. godine do 2019. godine osumnjičenom na ime duga i kamata isplatili su još i novčani iznos šesterostruko veći od iznosa pozajmice.

Međutim, početkom svibnja 2022. godine, namjera osumnjičenog za protupravnim pribavljanjem imovinske koristi se nastavila te je on počeo učestalo telefonom nazivati oštećenog upućujući mu ozbiljne verbalne prijetnje s ciljem da ga prisili da mu isplati nepostojeći novčani dug. Iz straha za svoj život i živote članova svoje obitelji, tijekom lipnja i srpnja 2022. godine oštećeni je osumnjičenom u dva navrata isplatio novac, no prijetnje oštećenom 40-godišnjak je nastavio upućivati i dalje. U ovom slučaju prijetnje su išle u smjeru da će ga tjelesno ozlijediti sam ili na način da angažira druge ljude da to učine.

U konačnici, 21. rujna 2022. godine u večernjim satima, upravljajući osobnim automobilom na području Peščenice, osumnjičeni je na semaforu uočio oštećenog koji se u svojstvu suvozača nalazio u drugom osobnom automobilu. Tad osumnjičeni izlazi iz svog vozila, prilazi oštećenom i ponovo ozbiljno prijeti usmrćivanjem ukoliko mu ne isplati novac. Čak i tada nastavlja s protupravnim ponašanjem na način da oštećenog više puta udara u glavu te odlazi s mjesta događaja.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja u počinjenje kaznenog djela te se kriminalističko istraživanje nastavlja. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu".