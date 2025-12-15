Je li vrijeme da prestanemo demonizirati relativno malu dobit

Deplasirano je tvrditi da gospodarstvo poput hrvatskog, s produktivnošću na oko dvije trećine prosjeka EU, može ostvarivati profitabilnost usporedivu s razvijenijim članicama. Bruto dodana vrijednost po zaposlenom u prerađivačkoj industriji čak je tri do četiri puta niža od prosjeka EU. Istodobno, naša prerađivačka industrija u ovoj godini bilježi smanjenje broja zaposlenih za gotovo 3% kao rezultat troškovnih pritisaka, osobito troška rada i energije. Za to vrijeme zaposlenost na razini države raste po stopi od oko 3,5%.



Bruto operativni višak kao najpogodniji pokazatelj bruto dobiti kompanija pokazuje kako je tako izvedena bruto profitabilnost per capita u Hrvatskoj oko 55% niža od prosjeka EU i 28% niža od prosjeka istočnoeuropskih zemalja, što dodatno potvrđuje nisku produktivnost, bez koje nema značajnije profitabilnosti. Bruto operativna dobit hrvatskih kompanija bitno je niža u odnosu na naše trgovinske partnere i konkurente iz EU. Štoviše, prema podacima za treći kvartal 2025. godine, udio bruto operativne dobiti u dvije je godine pao za čak 7 postotnih bodova, na 33,5% BDP-a, a udio ukupnih primanja zaposlenih skočio je za 5 postotnih bodova, na 49,4% BDP-a. Ovo jasno odražava pritiske na profitabilnost poduzeća te smanjenje kapaciteta za ulaganja. Bruto dobit naših tvrtki 7% BDP-a je niža u odnosu na prosjek EU te čak 11% ispod prosjeka CEE regije. Istodobno, primanja zaposlenih su 1,5 postotnih bodova BDP-a iznad prosjeka EU te čak 4,5 postotnih bodova BDP-a iznad prosjeka CEE regije. To znači da ni izbliza ne dosežemo razine koje bi podržale veće investicije i održiv rast plaća.