Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA HRVATSKOG GOSPODARSTVA

Je li vrijeme da prestanemo demonizirati relativno malu dobit

VL
Autor
Hrvoje Stojić
15.12.2025.
u 16:18

Bruto profitabilnost per capita u Hrvatskoj je oko 55% niža od prosjeka EU i 28% niža od prosjeka istočnoeuropskih zemalja

Deplasirano je tvrditi da gospodarstvo poput hrvatskog, s produktivnošću na oko dvije trećine prosjeka EU, može ostvarivati profitabilnost usporedivu s razvijenijim članicama. Bruto dodana vrijednost po zaposlenom u prerađivačkoj industriji čak je tri do četiri puta niža od prosjeka EU. Istodobno, naša prerađivačka industrija u ovoj godini bilježi smanjenje broja zaposlenih za gotovo 3% kao rezultat troškovnih pritisaka, osobito troška rada i energije. Za to vrijeme zaposlenost na razini države raste po stopi od oko 3,5%.

Bruto operativni višak kao najpogodniji pokazatelj bruto dobiti kompanija pokazuje kako je tako izvedena bruto profitabilnost per capita u Hrvatskoj oko 55% niža od prosjeka EU i 28% niža od prosjeka istočnoeuropskih zemalja, što dodatno potvrđuje nisku produktivnost, bez koje nema značajnije profitabilnosti. Bruto operativna dobit hrvatskih kompanija bitno je niža u odnosu na naše trgovinske partnere i konkurente iz EU. Štoviše, prema podacima za treći kvartal 2025. godine, udio bruto operativne dobiti u dvije je godine pao za čak 7 postotnih bodova, na 33,5% BDP-a, a udio ukupnih primanja zaposlenih skočio je za 5 postotnih bodova, na 49,4% BDP-a. Ovo jasno odražava pritiske na profitabilnost poduzeća te smanjenje kapaciteta za ulaganja. Bruto dobit naših tvrtki 7% BDP-a je niža u odnosu na prosjek EU te čak 11% ispod prosjeka CEE regije. Istodobno, primanja zaposlenih su 1,5 postotnih bodova BDP-a iznad prosjeka EU te čak 4,5 postotnih bodova BDP-a iznad prosjeka CEE regije. To znači da ni izbliza ne dosežemo razine koje bi podržale veće investicije i održiv rast plaća.

Ključne riječi
Hrvoje Stojić BDP inflacija produktivnost gospodarstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!