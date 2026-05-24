Gluhonijemi Osječanin skupljao boce nakon norijade pa završio pretučen u bolnici: 'Šutali su ga nogama u glavu'

Objava Osječanke Magdalene u Facebook grupi "Izgubljeno nađeno Osijek" izazvala je brojne reakcije nakon što je otkrila da je njezin brat tijekom norijade završio u bolnici nakon brutalnog napada, a pritom mu je ukraden i bicikl. "Jučer na norijadi brat mi je pretučen, završio je u bolnici, a netko mu je ukrao bicikl. Ako netko prepozna, molim vas javite. Hvala", napisala je Magdalena u objavi. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je napadnut gluhonijemi muškarac.

Kako je ispričala za SiB.hr, njezin 42-godišnji brat Saša godinama skuplja boce te je i jučer otišao na osječku Kopiku nadajući se da će nešto zaraditi nakon okupljanja maturanata. "Moj brat Saša ima 42 godine i kako godinama skuplja boce, otišao je na Kopiku kako bi zaradio. No, nije zaradio novac, nego batine i to, kako smo čuli, njih nekoliko šutali su ga nogama u glavu", ispričala je njegova sestra. Prema njezinim riječima, na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i hitna pomoć. Liječnici su mu dijagnosticirali nagnječenje glave, nakon čega je oko ponoći pušten kući iz bolnice. Magdalena kaže da su doznali i kako su napadači navodno pronađeni.

"Tražili su me otpusno pismo, a rečeno mi je da u ponedjeljak dođem u policiju. Brat je u šoku, a meni nije jasno kako netko može izmlatiti gluhu i nijemu osobu, iako je moj brat stariji od napadača. Nikoga nije dirao, samo je želio pokupiti boce nakon što se maturanti raziđu", rekla je. Dodala je i kako obitelj sada pokušava pronaći njegov bicikl koji mu je, kaže, izuzetno važan. "Bicikl mu je omiljeno i jedino prijevozno sredstvo. Trenutno je kod kuće, prema preporuci liječnika mora mirovati, no čim se oporavi, sigurno bi htio ponovo sjesti na svoj bicikl. Stoga molimo ljude da, ukoliko nešto vide i znaju, jave", poručila je Magdalena Tabučija.

Policijska uprava osječko-baranjska iznijela je detalje intervencije tijekom norijade u Osijeku. Kako navode, operativno dežurstvo Prve policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin te je večeri u 21.05 zaprimilo dojavu građanke da su njoj i prijateljima ukradeni novčanici. "Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su nepovoljno stanje javnog reda i mira. Naime, jedan maloljetnik (17) i jedan punoljetnik (18) tukli su treću osobu, za koju se naknadno utvrdilo da se radi o 42-godišnjem Osječaninu", stoji u odgovoru PU osječko-baranjske koji je zaprimio SiB.hr.

Policija navodi kako su policijski službenici odmah prekinuli sukob te utvrdili da napadnuti muškarac nema vidljive tjelesne ozljede, no na mjesto događaja ipak je pozvana hitna pomoć. "Maloljetnik i mlađi punoljetnik su uhićeni i dovedeni u službene prostorije, gdje je utvrđeno da su bili pod utjecajem alkohola. Alkotest maloljetnika obavljen je u nazočnosti roditelja. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do otrježnjenja", navodi policija. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, dvojici mladića uručeni su optužni prijedlozi zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, nakon čega su pušteni na slobodu. Policija je potvrdila i da su osobe koje su prijavile krađu novčanika pozvane u službene prostorije radi podnošenja kaznenih prijava.