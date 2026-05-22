Tri uhićenja na splitskoj proslavi maturanata: Policija intervenirala zbog pirotehnike

Splitska policija je u petak u kasnim poslijepodnevnim satima u izvijestila da su do tada uhićene tri osobe koje sudjeluju u obilježavanju maturantskog završetka srednjoškolskog obrazovanja pod geslom "Adio škola 2026."
Od dvije osobe smo oduzeli 17 pirotehničkih sredstava ih i uhitili, a još jedna je osoba uhićena zbog aktiviranja pirotehničkih sredstava, rekla je policija. Nad uhićenim osobama u tijeku je istraživanje.
Splitski su se maturanti pod geslom "Adio škola 2026." najprije okupili i zabavljali na Rivi. Potom su šetnjom zapadnom obalom otišli u park Zvončac gdje će njihova zabava trajati, kako je najavljeno, do 20 sati.
Grad Split je po prvi put organizator maturantskog obilježavanja završetka srednjoškolskog obrazovanja.
LUDNICA ĆE TRAJATI CIJELI DAN
