Četiri maturanta privedena na zagrebačkoj norijadi

Zagrebačka policija privela je četiri maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira tijekom današnje norijade, a iz hitne pomoći izvijestili su da nije bilo težih slučajeva ni ozbiljnijih intervencija. Policija je izvijestila da je dosadašnji tijek norijade protekao bez većih izgreda, a zbog narušavanja javnog reda i mira privedena su četiri maturanta.

Kako se doznaje iz neslužbenih izvora, na Trgu bana Josipa Jelačića dio maturanata uzvikivao je protuustavne i uvredljive povike, dok su na putu prema Bundeku zabilježeni i protuzakonito korištenje pirotehnike te isticanje spornih obilježja. Iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba poručili su kako je stanje tijekom proslave bilo očekivano te da nisu zabilježeni ozbiljniji incidenti ni teže medicinske intervencije.

Ozbiljnih slučajeva nije bilo, a ovo što je bilo vezano je uz prekomjernu konzumaciju alkohola. Sve su kliničke slike bile blaže i to smo rješavali na terenu, dok se malo otrijezne. S obzirom na veličinu ovog događaja, jako smo zadovoljni", rekao je za Hinu Stjepan Galić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Maturanti diljem Hrvatske danas tradicionalnom norijadom slavili su završetak srednjoškolskog obrazovanja, uz povorke, koncerte i zabave organizirane u brojnim gradovima, a u mnogima su odali i počast tragično preminulom učeniku Luki Milovcu.