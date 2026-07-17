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MJERA OD GODINU DANA

Srpkinja ukrala ležaljke i suncobran u Sv. Petru, zabranjen joj ulazak u EU

Brodarica: Dolaskom kraja turističke sezone s plaže se uklanjaju suncobrani i ležaljke
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
17.07.2026.
u 10:57

Policija je protiv 38-godišnjakinje poduzela i prekršajne mjere zbog nepoštivanja roka prijavljivanja smještaja tijekom kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Policijski službenici Policijske postaje Biograd dovršili su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjom državljankom Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Prema sumnjama policije, žena je u nedjelju, 12. srpnja oko 14 sati u Svetom Petru došla u dvorište kuće u vlasništvu 59-godišnjaka, odakle je otuđila jedan suncobran i tri ležaljke.

Policijski službenici uhitili su 38-godišnjakinju u srijedu, 15. srpnja, na području Sukošana. Tijekom kriminalističkog istraživanja kod nje su pronađeni i oduzeti otuđeni predmeti, koji će biti vraćeni vlasniku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv 38-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

Osim kaznene prijave, prema državljanki Srbije doneseno je i rješenje o protjerivanju s područja Europskog gospodarskog prostora (EGP), sukladno odredbama Zakona o strancima. Izrečena joj je i mjera zabrane ulaska i boravka na području EGP-a u trajanju od jedne godine. Policija je protiv 38-godišnjakinje poduzela i prekršajne mjere zbog nepoštivanja roka prijavljivanja smještaja tijekom kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj.
Ključne riječi
policija krađa

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